Partido postergado en Las Delicias Deportes 11 de abril de 2021 Redacción Por UNI y CRAR no pudieron jugar en la tarde de ayer y el juego fue reprogramado para el próximo martes.

FOTO WEB IMPOSIBLE. / Así se veía la cancha de Universitario de Santa Fe minutos antes del encuentro.

El encuentro entre Universitario y CRAR no se pudo jugar en la tarde de ayer y tuvo que postergarse por las pésimas condiciones climáticas que tuvo la capital Provincial y el escenario en el cual debían medirse por la segunda fecha del torneo Federico ‘Fefe’ Caputto de la Unión Santafesina de Rugby. La cancha de UNI, en el barrio Las Delicias, no soportó la lluvia y es por esto que el encuentro fue postergado para el próximo martes en horario nocturno y sólo con la Primera División.

El otro juego de la zona 1, entre Querandí y Santa Fe Rugby si se pudo jugar y fue triunfo del elenco de Sauce Viejo por 47 a 12.

Por el lado de la zona 2, se jugó en Esperanza Alma Juniors ante La Salle, con victoria para el local por 19 a 15; mientras que CRAI vs Cha Roga fue suspendido y reprogramado para el próximo martes a las 20 hs, en la Autopista.