Atlético juega en Tandil con la necesidad imperiosa de ganar

Por barrio Alberdi, ni el más pesimista, imaginó un presente como el que atraviesa Atlético de Rafaela. En lo futbolístico el equipo no aparece, puede ser válido teniendo en cuenta el gran recambio que hubo, y apenas van cuatro fechas de la temporada 2021 de la Primera Nacional. Pero las salidas que tuvo, la partida de su capitán con el torneo en marcha y estos últimos días, donde la atención se centró en la continuidad o no de Walter Otta ante el ofrecimiento de San Martín de Tucumán hablan por sí solos…



Lo cierto es que hoy la ‘Crema’ deberá dar vuelta de página y es por eso que buscará en Tandil, bien lejos de casa, sumar por primera vez de a tres y cortar así una racha de 8 juegos ya sin conocer la victoria.



A las 16.30hs, en el estadio Municipal General San Martín de Tandil y con arbitraje de Mariano Negrette el elenco albiceleste estará visitando a Ramón Santamarina por la fecha 5 de la zona B. El encuentro se podrá ver por TyC Sports Play.



Atlético viene de igualar en sus últimas tres presentaciones 0 a 0, perdiendo en el debut en San Juan 4 a 2. Ganó fortaleza defensiva pero perdió eficacia a la hora de definir y en cuanto al juego, evidenció muchas falencias que deberá ir aceitando con el paso de las semanas, el trabajo y los encuentros.



Otta no confirmó el 11 inicial pero tendría una modificación en relación al que viene de utilizar para jugar con Defensores de Belgrano: Guillermo Funes por Germán Lesman, que estará en el banco. De ser así, Juan Cruz Esquivel pasará a la ofensiva y la ‘Garza’ ocupará la banda izquierda.

¿El probable? Sara, Chimino, Tellechea, Piñero y Calderara, Portillo, Soloa, Molina, Funes, Esquivel y Bieler. También viajaron: Nahuel Pezzini, Cristian González, Roque Ramírez, Federico Recalde, Marcos Giménez, Alex Luna, Enzo Avaro, Darío Rostagno y Lesman.



Su rival, el equipo de Pablo Ricchetti, llega tras caer con Independiente Rivadavia en Mendoza por 3 a 1, encuentro en el cual sufrió las expulsiones de su arquero titular, Nicolás Avellaneda y de Darío Leiva.



El historial. Atlético y Santamarina se enfrentaron oficialmente en tres ocasiones y aún la Crema no le pudo ganar. Todos los encuentros se disputaron en Tandil, con dos victorias para el local y un empate. Otra racha que buscará cortar en la tarde de hoy el elenco albiceleste.



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



SANTAMARINA DE TANDIL: Juan Pablo Mazza; Gabriel Carrasco, Patricio Boolsen, Osvaldo Barsottini y Agustín Jara; Leonel Pierce, Yoel Juárez, Mariano González y Matías Kabalín; Valentín Depietri y Martín Michel. DT: Pablo Richetti.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Guillermo Sara; Cristian Chimino, Gastón Tellechea, Fernando Piñero y Brian Calderara; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Jorge Molina y Guillermo Funes; Juan Cruz Esquivel y Claudio Bieler. DT: Walter Otta.



Estadio: Municipal General San Martín de Tandil.

Árbitro: Mariano Negrette.

Asistentes: Gisela Bosso y Javier Caro Aguirre.

Cuarto árbitro: Fernando Marcos.

Hora: 16.30 (TyC Sports Play)