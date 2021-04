Cómo invertir en el negocio inmobiliario estadounidense Suplemento Economía 11 de abril de 2021 Redacción Por Cada vez más argentinos optan por invertir en Estados Unidos. 5 claves sencillas a tener en cuenta para encarar inversiones seguras y rentables.

Por José María Softa*



El mercado inmobiliario de Estados Unidos sigue siendo el destino por excelencia de todas aquellas personas de cualquier país del mundo que desean diversificar y optimizar la seguridad de sus inversiones, apostar al crecimiento de su capital, y obtener una rentabilidad estable en dólares. Latinoamérica no es la excepción, sino que, por el contrario, países como la Argentina, Venezuela o México encabezan hoy el top ten de inversores en USA. Los inversores experimentados siguen apostando fuertemente por el país del norte, pero hay además una gran cantidad de inversores nuevos que se están animando a sumarse a esta tendencia, ya que está al alcance de todos y el proceso no presenta dificultades. Nosotros identificamos un aumento del 55% en inversores en 2019 respecto al 2018, mientras que el pasado año 2020 advertimos un incremento del 117% con respecto al año anterior, de los cuales el 77% fueron argentinos.



PARA UNA INVERSIÓN

SEGURA Y RENTABLE

• Investigación del mercado inmobiliario. Para quien decida ser uno de ellos, lo primero que se debe hacer es investigar el mercado inmobiliario de Estados Unidos y seleccionar el estado y/o la ciudad en auge que se presenta–con datos objetivos–como una de las mejores apuestas presentes y hacia el futuro. Hay lugares que son muy populares por su carácter vacacional o por tradición, y otros que están más alejados del turismo pero que están ganando más atención porque están en franco crecimiento y presentan márgenes de beneficio real mucho más atractivos, con igual o hasta mejor riesgo que los más tradicionales.

• Constatación de credenciales y reputación de la empresa. Se pueden realizar consultas a distintas empresas desarrolladoras para comparar ofertas, y a partir de eso elegir el destino. Una vez que se haya decidido por una, se deben hacer averiguaciones de la empresa, el proyecto, y constatar con experiencias exitosas. Otro punto clave no es solo el recorrido de la sociedad desarrolladora, que puede ser de muchos años o muy nueva, sino que lo trascendente es el expertise en los negocios de real estate, la transparencia y los antecedentes de sus integrantes.



• Evaluación de montos y características de la inversión. Hay varios factores importantes a tener en cuenta al elegir un proyecto para invertir. Uno de ellos es el monto de inversión, el cual se establece según las posibilidades de cada uno y lo que se busca obtener de él. Por ejemplo, se puede adquirir una propiedad para invertir en Estados Unidos por $44,900, pero también las hay desde $250,000, casi sin límite máximo. De esto dependerá también el tipo de propiedad que se vaya a adquirir, si es una casa, departamento o condo-hotel, por mencionar algunos, porque esta característica no sólo definirá el monto a invertir sino también el retorno, los gastos, el porcentaje de ocupación estimado, y la posibilidad de uso de la propiedad por parte del propietario (o si es de uso puramente de alquiler). De ninguna manera una inversión de monto más elevado en la economía real, como es el de la industria inmobiliaria, asegura o garantiza un mayor nivel de rentabilidad para el inversor. Muchas veces sucede exactamente lo contrario.



• Análisis y estimaciones de la inversión. Otro factor es la proyección de la rentabilidad, y su estabilidad en el tiempo ante un entorno y un mundo tan cambiante. Otro es cómo se obtiene esa rentabilidad: si se establece como un porcentaje sobre el monto invertido, debe corroborarse si es neta o si se deben descontar gastos, y cuándo se comienza a cobrarla. Asimismo, hay oportunidades de inversión que son especialmente cómodas para quienes viven fuera de los Estados Unidos, en las que la Administración de la propiedad en cuestión (en los casos de los condo-hotel, por ejemplo) puede hacer el mantenimiento de la propiedad. En este caso, el inversor no debe preocuparse por imprevistos, pagos, y gastos sorpresa, ya que están cubiertos por ellos. También se puede contratar a un Property Manager para que lleve a cabo este trabajo de gestión. Las empresas suelen facilitar un reporte de Ganancias y Pérdidas de manera mensual o trimestral, donde se comparten las expensas e ingresos con los inversores, además de todas las novedades.



• Facilidad de tramitación y gestión de la inversión a distancia. Una de las razones por las cuales invertir en Estados Unidos es tan fácil es la posibilidad de hacerlo desde Argentina, sin necesidad de viajar. Con toda seguridad, de manera legal y con total transparencia. Se puede realizar todo el proceso a la distancia: abrir una LLC (el equivalente a una SRL, en caso de que así se desee) y una cuenta bancaria, firmar los contratos electrónicamente, realizar el pago, y luego recibir la renta una vez que el proyecto ya esté en funcionamiento. Además, los Estados Unidos se han caracterizado desde siempre por estimular la llegada de inversores de todas partes del globo, de manera abierta, transparente y muy amigable; ofreciéndoles seguridad jurídica, confidencialidad, estabilidad política y económica.

Estas 5 claves, que no excluyen a muchas otras, dejan expuesto por qué invertir en los Estados Unidos no solo es posible, sino sencillo, seguro y rentable.



(*) CEO de Konnectia, una desarrolladora inmobiliaria con sede en Miami, y con operatoria en distintos estados de Estados Unidos.