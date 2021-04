Aguas Santafesinas seguirá capacitando a su personal Locales 11 de abril de 2021 Redacción Por EN EL ABORDAJE CONSTRUCTIVO DE CONFLICTOS

Aguas Santafesinas S.A rubricó un convenio de cooperación con la Secretaría de Justicia de la provincia para la continuidad del Curso de Abordaje Constructivo de Conflictos. La firma del convenio de renovación estuvo a cargo del presidente de Aguas, Hugo Morzan; el secretario provincial de Justicia, Gabriel Somaglia; el subsecretario de Acceso a la Justicia, Franco Stampone, y el director del Centro de Asistencia Judicial, Claudio Ainbinder. Del acto también participaron, la vicepresidenta de Aguas, Marisa Gallina, y Juan Manuel Costantini, integrante del directorio de la empresa. Además estuvo presente personal gerencial de diferentes áreas y los asistentes al primer ciclo iniciado el año pasado. Al finalizar el mismo se entregaron los certificados a los participantes. El acuerdo dispone que la Subsecretaría de Acceso a la Justicia brinde a los empleados de la empresa capacitación en resolución de conflictos interpersonales.

La fructífera experiencia iniciada el año pasado con esta propuesta estuvo destinada, en esa primera instancia en modalidad virtual, a los asesores comerciales de las diferentes localidades donde Aguas presta servicios.

Este año la nueva edición del curso estará destinada a los mandos medios de la empresa. Durante el acto de firma, Hugo Morzan recordó que “cuando hablábamos de realizar esta capacitación no pensábamos siquiera que estaríamos en esta condición que transitamos durante este tiempo. La situación de pandemia le dio características particulares a este curso pero también, de alguna manera, nos puso frente a un nuevo desafía en el abordaje de conflictos”.

Por lo mencionado sostuvo que “fue más oportuna que nunca esta posibilidad. Un agradecimiento a todos los que tomaron este desafío de capacitación dentro de la empresa, a los capacitadores que estuvieron siempre disponibles en esta modalidad virtual y presencial durante poco tiempo, pero que naturalmente le brindaron al personal de la empresa una capacitación muy importante”.

Morzan expresó su reconocimiento “muchísimas gracias a todos por la disposición, la colaboración, me parece que esta es una forma importante de mostrar cómo desde la gestión provincial podemos articular cosas desde el Estado en beneficio de los ciudadanos, en este caso los usuarios de Aguas Santafesinas”. Por su parte, Somaglia expresó que “es una satisfacción muy grande para nosotros acercarnos a transmitir algunas de las funciones que la Secretaría de Justicia tiene a su cargo que son las diferentes alternativas de resolver cuestiones interpersonales para que las situaciones no se vuelvan conflictivas”.