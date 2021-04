Asumieron las nuevas autoridades del Partido Justicialista Departamental Locales 11 de abril de 2021 Redacción Por Adrián Sola continuará al frente del justicialismo departamental, Luis Castellano encabezará la nómina de congresales al Congreso Provincial Partidario, y Nicolás Rodríguez seguirá al frente de la conducción de la Juventud Peronista.

FOTO COMUNICACION SOCIAL ACTO VIRTUAL. Las autoridades partidarias asumieron sus funciones.

En un acto realizado bajo modalidad virtual, asumieron sus funciones las autoridades partidarias del justicialismo en el Departamento Castellanos electas para el período 2021 – 2024, luego de un proceso de construcción de “unidad en la diversidad” que concluyó en la presentación de una lista única para todas las categorías. Adrián Sola continuará al frente del justicialismo departamental, Luis Castellano encabezará la nómina de congresales al Congreso Provincial Partidario, y Nicolás Rodríguez seguirá al frente de la conducción de la Juventud Peronista.

Estuvieron especialmente invitados el presidente del Partido Justicialista en la provincia Ricardo Olivera, Alcides Calvo en representación del Consejo Ejecutivo Provincial y el secretario general de la Juventud Peronista provincial Lucas González.

A pesar de no poder estar presente, el gobernador Omar Perotti hizo llegar sus felicitaciones “a todos aquellos que trabajan día a día por defender los ideales fundantes del Partido Justicialista, ésos que nos dieron fuerza durante todos estos años”. Además, reafirmó el compromiso de “seguir trabajando juntos para poner a Santa Fe de pie, instándolos a ser partícipes de ese objetivo”.

Alcides Calvo fue el encargado de dar la bienvenida a los más de 70 dirigentes, hombres y mujeres, que asumieron funciones de responsabilidad en el Partido Justicialista departamental. Además, destacó que “en este año especial marcado por la pandemia, tenemos un gobierno provincial encabezado por Omar Perotti que está trabajando para transformar toda Santa Fe, desde las grandes ciudades hasta las localidades con pocos habitantes. Como Partido Justicialista, somos parte integral de ese proyecto para nuestra provincia que apuesta a la educación, al empleo, a la producción y a la salud”.

Por su parte, el secretario general del Partido Justicialista departamental Adrián Sola lamentó que “la pandemia nos ha dificultado el poder reunirnos, el poder estar cara a cara con la gente escuchando sus necesidades y trabajando juntos. Sin embargo, no podemos olvidar como partido el desafío de trabajar hacia las elecciones de este 2021 para que haya candidatos y candidatas del peronismo en cada localidad del departamento.”

A su vez, la secretaria adjunta Celia García manifestó que “hoy más que nunca debemos estar unidos, trabajando con la misma pasión que nos identifica, cada uno desde el lugar que nos toca y con la misma convicción de que la Patria es el Otro, como la ha demostrado el presidente Alberto Fernández. Ante la crisis de la pandemia, el Gobierno Nacional ha estado asistiendo a las personas con mayores carencias, priorizando en todo el momento el cuidado de la salud y la vida”.

El intendente de Rafaela Luis Castellano, quien encabeza la nómina de veinte representantes del departamento ante el Congreso Provincial Partidario, quien reafirmó que “en la Provincia existe una división entre la decencia y la inmoralidad, que es la pelea de fondo y a la que el gobernador Omar Perotti está poniendo el cuerpo. Esa lucha para cortar el vínculo de la política con el delito en la Provincia nos debe comprometer a todos: intendentes, presidentes comunales, ministros, autoridades partidarias y militantes.”

El secretario general de la Juventud Peronista Provincial Lucas González, quien además preside el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Rosario, manifestó su voluntad de llevar adelante un trabajo descentralizado en la provincia, con el compromiso de visitar en este año a cada uno de los 19 departamentos, dando una mano en cada iniciativa que surja de los y las jóvenes.

Nicolás Rodríguez, quien continuará al frente de la Juventud Peronista en el departamento, destacó que en los últimos cuatro años "se han constituido grupos de Juventud Peronista en otras localidades además de Rafaela: Sunchales, Frontera, San Vicente y María Juana. Desde este espacio departamental encontrarán todo el apoyo para que puedan ser protagonistas en sus comunidades".

Bárbara Ruppen, secretaria adjunta de la Juventud Peronista Departamental y oriunda de la localidad de Clucellas, destacó la necesidad de también trabajar en las pequeñas localidades, “donde también hay un compromiso social muy grande por parte de los jóvenes con sus instituciones. Muchos de esos jóvenes se ven representados en lo político por los objetivos del peronismo, y debemos salir a interpelarlos en este momento, porque tenemos la oportunidad de tener un gobernador comprometido con las comunas, los municipios y la juventud.”

Finalmente, el presidente del Partido Justicialista provincial Ricardo Olivera reflexionó sobre que la "oportunidad de que el peronismo gobierne la Provincia no puede ser una mera circunstancia, sino el comienzo de un proyecto transformador que beneficie a los trabajadores, a los estudiantes y a quienes más lo necesitan." También, desde su rol de docente universitario, resaltó una de las políticas públicas más importantes del gobierno de Omar Perotti, como es el Boleto Educativo Gratuito: "un reclamo constante del estudiantado, por lo menos desde 1983 a la fecha. Estas decisiones políticas no 'dan lo mismo', y eso es lo que nos compromete a defenderlas en cada ámbito que podamos".