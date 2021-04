“La prevención es la clave en salud” Locales 11 de abril de 2021 Redacción Por El reconocido profesional de la salud habló de esta segunda ola y destacó lo fundamental que es cumplir con las medidas de prevención. Además hizo hincapié en la vacunación y dijo: “No hay que dudarlo, vacunémonos”.

FOTO ARCHIVO LEONARDO PARRA

El Dr. Leonardo “Tati” Parra, representante del subsector privado de la salud de la ciudad, analizó el momento sanitario ante la llegada de la segunda ola y manifestó: “Vamos a tener que valorar más la posibilidad de tener salud, un año difícil, complejo, donde estaba escuchando que Brasil, un vecino nuestro, tiene el 50 % de las muertes por COVID del mundo, con lo cual tenemos que apostar por cuidar la salud y espero que el año pasado nos haya enseñado que la prevención, la vacuna, y el cuidado individual y colectivo es importante en todo los aspectos”.

“La prevención con esta pandemia que nos atraviesa, tiene que ver con el distanciamiento, el uso del barbijo, tratando de evitar los lugares cerrados y lograr -que si bien viene un poco atrasada-, se vacune al mayor número de personas posible, porque esto nos va a permitir que si nos enfermamos los cuadros sean leves. Hoy se está observando que disminuyó la mortalidad en adultos mayores, precisamente por la vacuna, pero a su vez tenemos jóvenes con coronavirus que deben ser internados en la Unidad de Terapia Intensiva. Repito, la clave está en comprender la importancia de la prevención”.



LA VACUNACION MASIVA

ES EL CAMINO

Acerca de la vacunación masiva, el Dr. Parra expresó que es lo que va a permitir salir de esta pandemia, “si no hay vacunas esto nos va a aquejar durante muchos años hasta que el virus frene, mute y que no sea tan dañino al ser humano. No hay que dudarlo, vacunémonos; para mí se ha hecho un uso político de este tema, pero no debemos hacer de la salud política, hagamos política desde otro lado, acá el consejo para todas las personas es que hay que vacunarse, sea cual sea la edad que tengamos, porque eso va a hacer que podamos pasar la enfermedad de forma leve”.

Sin salud no hay economía

El profesional reflexionó respecto a esta puja que muchas veces genera la grieta y que tiene que ver con la economía vs la salud y dijo: “A uno a veces le da dolor ver la economía que está caída pero sabemos que podemos estar un poco mejor o peor económicamente pero si no tenemos vida, la economía no sirve de nada”.



LA SEGUNDA OLA Y LA

ARTICULACION ENTRE SECTORES

Hace algunos días se concretó una reunión entre el sector público y el privado de salud para valorar la situación sanitaria actual en Rafaela. El Dr. Parra contó que “se observa a las autoridades muy preocupadas porque se están acelerando mucho los casos y hay muchas internaciones. Estamos evaluando qué pasaría si el hospital colapsa con los pacientes COVID, donde haríamos todos COVID, tendríamos que tomar algunas medidas cómo la de suspender todas las cirugías programadas, pero todavía no se tomó esa decisión, pero en caso que veamos que esto se desborda lo haremos”.

“Seguimos como hasta ahora, el hospital atendiendo todos los pacientes COVID, nosotros atendiendo todas las patologías no COVID hospitalarias, si bien ellos también están haciendo patología hospitalaria no COVID. El compromiso nuestro es seguir atendiendo a todos los que ellos nos deriven y mirando con preocupación la saturación de la parte pública”, afirmó el Dr. “Tati” Parra.