Guzmán viaja Europa para sumar apoyo por la deuda

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El ministro de Economía, Martín Guzmán, llegará hoy a Europa, donde permanecerá durante seis días para buscar refinanciar deuda por US$ 2.400 millones con el Club de París y conseguir apoyo por la renegociación con el FMI. El funcionario visitará Alemania, Italia, España y Francia en la gira que finalizará el 16 de abril.

Guzmán tiene previsto mantener reuniones con sus pares de Economía y Finanzas de los países que visita y distintos funcionarios. La gira estará centrada en la renegociación con el FMI para alcanzar un nuevo acuerdo y las conversaciones referidas a la deuda con el Club de París. En ese escenario, los objetivos del viaje estarán vinculados con la construcción de "consensos y entendimientos sobre lo que la Argentina necesita para estabilizar su economía".

"El objetivo es conseguir los apoyos necesarios de los accionistas del FMI, especialmente G7 y G20, para concretar un programa que le sirva a la Argentina", señaló la cartera económica. Guzmán estará acompañado por el director ante el FMI por la Argentina y el Cono Sur, Sergio Chodos; la titular de la Unidad de Coordinación y Gestión de Asuntos Internacionales, Maia Colodenco; y la jefa de gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace.

Con una diferencia horaria superior a las cinco horas, en Berlín, este domingo a las 19:00 va a mantener una reunión con el ministro federal de Asuntos de Economía y Energía, Peter Altmaier, mientras que el martes a las 11:00 tendrá un encuentro con el secretario del Ministerio Federal de Finanzas, Wolfgang Schmidt.

En Roma, el miércoles se reunirá con el ministro de Economía y Finanzas, Daniele Franco, al tiempo que en Madrid la cita es con la ministra de Economía y Vicepresidenta Segunda del gobierno español, Nadia Calviño. Al llegar a París, el viernes se reunirá con el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire.

El presidente Alberto Fernández mantuvo conversaciones telefónicas con los principales líderes europeos para buscar respaldo en las negociaciones. En el acto del 24 de marzo, la vicepresidenta Cristina Kirchner realizó declaraciones sobre la deuda y alertó que "la Argentina no puede pagar porque no tiene plata".

Al respecto, para avalar esos dichos, el Presidente, consideró: "¿Qué posibilidad tenemos nosotros de pagar 18 mil millones de dólares? Ninguna, si acá nos cuesta mucho pensar en pagar US$ 3.500 millones este año más 2500 millones del Club de París". Luego de ello, esta semana Fernández pidió al Fondo "revisar" las tasas y los "tiempos" de los créditos, en medio de la crisis por el coronavirus.

En tanto, el organismo multilateral consideró que hay "diferencias significativas de opinión" dentro del Gobierno argentino sobre la negociación de la deuda y reconoció que las negociaciones con la Argentina se demoraron más de lo esperado porque la administración de Alberto Fernández apunta a cerrarlas tras las elecciones.