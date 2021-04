Un nuevo festejo en Seven Deportes 10 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, se adjudicó este viernes un nuevo título en Dubai, torneo preparatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, al vencer en la final a su par de Canadá por 26 a 19. Así, el seleccionado argentino alcanzó su quinto título consecutivo, ya que previamente se adjudicó el torneo Sudamericano de Seven en Chile, en diciembre del año pasado, y ya en 2021 las dos etapas en Madrid y las dos competencia en Dubai.

La gran figura de la final fue Marcos Moneta que convirtió tres tries y el restante fue anotado por Rodrigo Isgro.

En semifinales, el conjunto albiceleste venció holgadamente a Chile por (40-7) tras marcar cinco tries por medio de Ignacio Mendy, Rodrigo Isgro, Lucio Cinti, Lautaro Bazán Vélez (2) y Franco Sábato. más seis conversiones de Mendy. El seleccionado argentino, dirigido por Santiago Gómez Cora, arrancó la primera etapa el jueves con triunfos ante Chile (41-0) y Japón (28-10), y en su tercer compromiso perdió ante Franca por un ajustado 21-19 y cortar así una serie de quince encuentros invicto.