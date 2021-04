Atlético: se queda Otta, hisopados negativos y 20 que viajaron a Tandil

La segunda ola de coronavirus es una amenaza constante y en todo el país, como en nuestra ciudad, se están tomando las primeras medidas para tratar de frenarla y reducir su impacto. El fútbol no queda exento de la pandemia y los casos empiezan a aparecer en todos los clubes. Por eso, los resultados negativos que arrojaron los testeos que se realizaron los jugadores y el cuerpo técnico de Atlético de Rafaela en la mañana de ayer generaron una gran tranquilidad. Ahora, y con la continuidad de Walter Otta asegurada (ver aparte) la atención se vuelve a centrar en el torneo de la Primera Nacional y en el compromiso que se viene.



La “Crema” viajó anoche rumbo a Tandil, donde mañana enfrentará, desde las 16.30 hs. (TyC Sports Play) a Ramón Santamarina por la quinta fecha de la zona B de la Primera Nacional.



En lo que respecta al equipo, el once inicial no fue confirmado pero podría tener modificaciones. Reaparece entre los convocados Cristian González tras cumplir con la fecha de suspensión y también se da el regreso de Marcos Giménez, tras recuperarse del desgarro en un gemelo. Por otro lado, y según lo ensayado en la semana, Guillermo Funes podría ir desde el inicio en lugar de Germán Lesman.



¿Un probable? Sara; Chimino, Tellechea o González, Piñero y Calderara; Portillo, Soloa, Molina, Funes o Giménez; Esquivel y Bieler.



La delegación de 20 convocados y que viajaron en la noche de ayer son: Guillermo Sara y Nahuel Pezzini; Cristian Chimino, Gastón Tellechea, Fernando Piñero, Cristián González, Roque Ramírez y Brian Calderara; Facundo Soloa, Ayrton Portillo, Jorge Emanuel Molina, Federico Recalde, Guillermo Funes y Marcos Giménez y Enzo Avaro; Claudio Bieler, Juan Cruz Esquivel, Germán Lesman, Alex Luna y Darío Rostagno.