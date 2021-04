Partido postergado, denuncia por irregularidades y comunicado sobre nuevas medidas sanitarias Deportes 10 de abril de 2021 Redacción Por Bochazo y Quilmes se pasó para el lunes por la lluvia. ¿Podría perder puntos el Cervecero? Ramona denunció una supuesta firma ‘trucha’ en la planilla de la fecha pasada en el Giuliani. Se ajusta el protocolo ante el aumento de casos de covid.

FOTO CAQ EN LA MIRA. El Cervecero, uno de los líderes del torneo, recibió una denuncia ante un supuesto incumplimiento a la hora de presentar planilla.

Argentino Quilmes, uno de los líderes del Apertura de Primera A, es el ‘protagonista’ estelar. Por un lado, el encuentro que se iba a jugar anoche en San Vicente ante Bochófilo Bochazo fue postergado para el próximo lunes por las lluvias. Por otro, el Deportivo Ramona envió una nota al presidente de Liga Rafaelina de Fútbol y al Tribunal de Penas en donde indica irregularidades en el juego ante el ‘Cervecero’, de la fecha pasada.

¿Qué reclama el ‘Depor’? Qué el goleador Juan José Weissen no estaba presente al momento de entregar las planillas firmadas al árbitro, previo al comienzo del partido, y que su firma fue adulterada. En dicha nota, el elenco de Ramona señala que al finalizar el encuentro, ganado por Quilmes 2 a 0 (goles de Córdoba y Bracaccini), la firma de ‘Juani’ no coincide con las que figuran en planillas de partidos previos, por lo que solicita se tomen cartas en el asunto.

Ante dicha denuncia, el Tribunal de Penas liguista corrió traslado al club de barrio Italia para que en el plazo de cinco días presente su respectivo descargo de lo ocurrido. Solicitando a su vez a la gerencia de la Liga las planillas de las primeras fechas para constatar la firma de Weissen.

Por el momento, se deberá esperar el descargo de Quilmes, aunque amparado por el reglamento y ante la no presentación de pedido de puntos por parte de Ramona la sanción que podría recibir sería económica y futbolística para el jugador.

Para aportar un dato más, en la publicación realizada por el propio club en sus redes sociales Juan José Weissen figura como titular, pero tachado y colocado entre los suplentes. En su lugar inició el partido Brian Rocca, que iba a tener la 16 para dicho cotejo y arrancó con la 9.



ANTE EL AUMENTO DE COVID



En la tarde de ayer la Liga Rafaelina emitió el siguiente comunicado: Tras analizar los alcances del Nuevo Decreto de Necesidad y Urgencias emitido por el Gobierno Nacional, la Mesa Directiva de la Liga Rafaelina de Fútbol resuelve:

En las competencias deportivas de todas las disciplinas, divisiones y categorías, se dispone la prohibición del uso de los vestuarios. Únicamente podrán ser utilizados por los cuerpos arbitrales. Suspender todas las reuniones presenciales en la sede de Liga Rafaelina hasta el 30 de Abril inclusive.

De acuerdo a observaciones efectuadas desde la secretaria de Seguridad Deportiva se recuerda el cumplimiento estricto de los protocolos aprobados oportunamente a los efectos de seguir permitiendo la presencia de público en los partidos.