Girasol en Santa Fe: una menor producción, pero más rentable

Los elevados precios para la oleaginosa vigentes desde los últimos meses de 2020, compensaron los magros rendimientos promedio obtenidos.

En marzo se dio por finalizada la campaña 2020-2021 de girasol “con uno de los peores registros productivos históricos, dando un quiebre a la evolución productiva que tuvo el cultivo en la zona, en los últimos”, destaca el informe del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. De acuerdo al documento, el rendimiento por hectárea fue de 18,5 quintales, lo que constituye el menor registro desde que se realiza el relevamiento del Sistema e Estimaciones Agrícolas para los 12 departamentos del Centro Norte de la Provincia de Santa Fe, junto con la campaña 2016/2017.

La conjunción de factores climáticos en momentos puntuales derivó a una producción final de 180.480 toneladas, completando la peor campaña desde el ciclo 2015/16, y con una caída interanual de 27,3%, esto es casi 68.000 toneladas menos.

Sin embargo, el informe indica que “los márgenes brutos de los productores tuvieron niveles excelentes, a pesar de los problemas productivos y que ello derivó de los elevados precios que se observaron desde los últimos meses de 2020, que más que compensaron la caída de los rendimientos”.

El trabajo del CES analiza los márgenes económicos a partir de dos ejemplos: uno con aplicación de tecnología media alta, con referencia a la zona del departamento Las Colonias. El otro ejemplo que se analiza, toma un predio del departamento General Obligado y muestra una producción con utilización de tecnología media baja. Cabe señalar que los datos de producción fueron aportados por la Cooperativa Guillermo Lehmann y por la Unión Agrícola de Avellaneda.

En cuanto a los datos de transporte, fueron calculados en base a la tarifa de referencia vigente publicada por la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (CATAC), a la que se le aplicó un descuento del 10%, dado que no siempre es aceptada plenamente. El informe, además, no considera el componente impositivo en los márgenes de los productores, pero el informe recuerda que la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), estimó una participación en los impuestos sobre la renta agrícola del 49,3%, para el caso del cultivo de girasol, en la provincia de Santa Fe.

Las principales conclusiones del estudio del CES son:

- La superficie sembrada con girasol en el centro-norte de la provincia de Santa Fe en la última campaña fue de 97.800 ha, 10.700 menos que las intenciones iniciales y un 9,9% por debajo de la implantación de la campaña 2019/20.

- El rendimiento por hectárea en la presente campaña fue de 18,5 quintales, lo que constituye el menor registro desde que se realiza el relevamiento del SEA, junto con la campaña 2016/17.

- La producción final se ubicó en 180.480 toneladas, completando la peor campaña girasolera desde el ciclo 2015/16, y con caída interanual del 27,3% (casi 68.000 tn menos).

- A nivel nacional la cosecha alcanza un 74% del área agrícola, con un rendimiento promedio hasta el momento de 21,4 qq/ha y una producción proyectada de 2,7 millones de toneladas.

- Los precios del aceite de girasol para exportación en febrero fueron de U$S 1.292 por tonelada, un 73,4% mayor al precio de igual mes del año pasado. Este notable crecimiento fue acompañado por los precios de la oleaginosa, el cual se ubica, en lo que va del año, en un promedio de U$S/tn 459,1, casi el doble del nivel que presentaba en igual periodo del 2020.

- Al 17 de marzo de llevaba comercializado el 61,2% (1,6 millones de tn) del producto, lo cual representa casi 10 puntos porcentuales más que lo comercializado durante la campaña pasada para esta época del año.

- En promedio, se estima para la campaña 2020/21 de girasol un margen bruto de U$S/ha 619,8 para quienes trabajaron sobre campo propio y de U$S 452,2 para quienes lo hicieron sobre campo arrendado, en el caso del departamento Las Colonias. Ello representó un 142,7% y 75,1%, respectivamente, sobre el capital comprometido para la producción (costos totales).

- Para el caso del departamento General Obligado, el margen bruto promedio estimado fue de U$S 563,3 y U$S 391,6 por hectárea para quienes trabajaron sobre campo propio o sobre campo arrendado, respectivamente. Ello significa, sobre el capital comprometido (costos totales) un ratio de 190,8% y 83,9%, respectivamente.

Precisamente el departamento General Obligados es el de mayor producción con un total de 64.898 toneladas (en la campaña anterior había llegado a 94.823 tn) con un rinde de 17 qq/ha, con una caída del 27,7% interanual. San Cristóbal y San Justo completan el podio con una producción similar apenas por encima de las 30 mil tn., mientras que 9 de Julio ocupa en cuarto lugar con 17.055 tn.

En cuanto al departamento Castellanos, la producción es marginal cerrando esta última campaña con 11.300 tn (el año pasado fue de 12.505) y rendimientos de 20 qq/ha, según informó el estudio del CES de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.