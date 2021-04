La lluvia trajo alivio Locales 10 de abril de 2021 Redacción Por 33 MILIMETROS EN NUESTRA CIUDAD

FOTO JORGE BARRERA SE CUMPLIO. Tal como lo adelantó el SMN, las precipitaciones se hicieron presentes ayer en Rafaela.

Tras el "veranito" extendido que tuvimos desde principios de semana, con temperaturas entre 25º y 33º, fundamentalmente el pasado jueves, donde la jornada se mostró muy pesada, cálida y húmeda, con 33º de máxima, este viernes se volvió a cumplir, una vez más, el alerta meteorológico que emitió el Servicio Meteorológico Nacional en las últimas horas, en las que mencionaba la llegada de precipitaciones importantes para varios puntos de la provincia de Santa Fe, incluyendo a Rafaela. En este sentido, alrededor de las 6:30 de ayer comenzaron a caer las primeras gotas que luego se transformaron en chaparrones que se extendieron hasta la hora 16, aproximadamente. De acuerdo al twitter Clima Rafaela, fueron 33 los milímetros registrados en nuestra medio, con un 99% de humedad, bajando la temperatura a casi unos agradables 20º. Igualmente, el SMN informa que el área seguirá siendo afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas, especialmente durante la madrugada y la mañana de este sábado. Las mismas pueden estar acompañadas por importante actividad eléctrica, ráfagas intensas, caída de granizo y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 90 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En particular, el organismo señala que sobre la provincia de Santa Fe se mantiene el nivel naranja debido a las condiciones del terreno luego de las precipitaciones registradas en las últimas horas. La inestabilidad se mantendrían hasta la mañana de hoy donde las condiciones tenderán a mejorar hacia las últimas horas del día.



RECOMENDACIONES

Por su parte, ante las lluvias que se registran en nuestra ciudad, la Municipalidad de Rafaela brinda a los vecinos y vecinas una serie de recomendaciones a tener en cuenta para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Es importante mantener desagües y canaletas destapadas, libre de hojas o cualquier elemento que las obstruya. Eliminar la basura de cualquier sitio en donde se encuentre acumulada, incluso, patios luz y azoteas. También se aconseja no dejar bolsas en los patios o vía pública para evitar la obstrucción de los canales de desagües. De no ser necesario, evitar salir a la vía pública. Pero en caso de circular en vehículo, hacerlo a baja velocidad utilizando las luces de posición y manteniendo distancia de frenado. Si se traslada por la calle a pie, poner especial atención al momento de cruzar; hacerlo por las esquinas asegurando el cruce antes de realizarlo; no tocar columnas de alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cable que hubiere en la vía pública. Ante cualquier emergencia, llamar a la GUR (Guardia Urbana Rafaelina) al teléfono 105 y desde allí se derivarán los reclamos correspondientes a cada área.