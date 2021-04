“En los barrios es el lugar donde debemos estar" Locales 10 de abril de 2021 Redacción Por Los concejales Alejandra Sagardoy y Leonardo Viotti se encontraron con vecinos del sector norte y este de la ciudad, para escuchar las problemáticas de estos barrios y aportar soluciones desde el Legislativo Municipal.

RECORRIDA. Sagardoy y Viotti dialogaron con vecinos de los barrios Mora y Belgrano.

Hace unos días, los concejales del bloque de Cambiemos UCR, Alejandra Sagardoy y Leonardo Viotti, estuvieron en Barrio Mora y Belgrano conociendo los distintos inconvenientes que se suscitan en cada sector.

El recorrido inició en B° Belgrano donde un grupo de personas que viven en la primera manzana de calle Aconcagua les plantearon los graves incidentes de tránsito que se producen, cuando distintos individuos que transitan en sus vehículos, lo hacen a contramano y de modo totalmente imprudente, generando muchas situaciones de inseguridad vial que suelen terminar en accidentes de tránsito.

“Los reclamos y la preocupación de los vecinos son grandes y no hay que dejarlo pasar por alto, sobre todo teniendo en cuenta que los siniestros viales son moneda corriente en nuestra ciudad y es un índice que lamentablemente nos cuesta bajar. Siempre he planteado la necesidad de conformar un Observatorio Vial Municipal que recopile datos, los estudie y genere información confiable y oportuna para que podamos elaborar políticas públicas destinadas a mejorar la seguridad vial en Rafaela. Este es un trabajo que debe realizarse en etapas y a largo plazo, para generar verdaderos cambios, que apunten a producir transformaciones reales en el comportamiento de los todos los rafaelinos: peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas, basados en la educación vial” sostuvo, la concejala Alejandra Sagardoy al ser consultada.

Por su parte, Viotti señaló: “Estar en los barrios nos ayuda a entender las necesidades de la gente en profundidad, para construir políticas articuladas con el Ejecutivo, a través de un trabajo conjunto, para intentar solucionar uno de los problemas más complicados que tenemos, el tránsito”.

Más tarde ambos concejales se trasladaron al Barrio Mora donde, entre los muchos inconvenientes que tienen los vecinos, uno de los principales es la falta de iluminación en el sector recreativo del lugar donde se ubica el playón deportivo al lado de la vecinal, producto del robo frecuente de cables.

Quienes viven en el barrio, cansados de sufrir innumerables hechos de inseguridad, les solicitaron a los concejales apoyo para hacer llegar su pedido a las autoridades correspondientes, reforzando el control policial y el patrullaje de la GUR en esta zona donde se producen vandalismos y robos que perjudican a todos y no les permite disfrutar de estos espacios creados para los vecinos.

"Es en los barrios, con la gente, donde debemos estar los concejales. En este momento, más que nunca los vecinos nos necesitan en su lugar, si bien recibimos a mucha gente en el Concejo, afectada por la pandemia, en un ejercicio de convivencia y diálogo que los concejales no debemos perder jamás, es nuestra obligación la atención en la gestión diaria, para poder tener una ciudad que le dé a los ciudadanos mayor bienestar, que cuenten con más y mejores servicios, orden en la vía pública y seguridad, entre otros aspectos”, aseguró Viotti.

Por último, en diálogo con la concejala Sagardoy, dijo: “Junto a mi compañero de bloque Leonardo trabajamos siempre acudiendo al llamado de la gente en los barrios, porque el trabajo de los legisladores no debe darse solo dentro del recinto del Concejo Municipal, sino que hay que salir e involucrarse para poder legislar. Está claro además que ambos poderes tenemos que ponernos de acuerdo y trabajar por la gente si pretendemos solucionarle los problemas”.

Para cerrar, en línea con su compañera de bloque, Viotti consideró que “nuestro ejercicio cotidiano como ediles es discutir ordenanzas, muchas de ellas simples, pero que son de gran importancia para el vecino. Nuestro trabajo es ser una herramienta de articulación entre el Municipio y la gente, ser ese puente que habilite y posibilite que las respuestas lleguen a los distintos sectores de la ciudad”.