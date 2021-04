CARTA DE LECTORES

Sr. Director:



Pasaron más de cinco meses de mi ingreso en el Hospital Jaime Ferré como consecuencia del COVID con neumonía bilateral grave y saturando poco nivel de oxígeno, o sea totalmente resignada mientras mis pasos se alejaban de mi esposo que me había llevado y no pensando en nada ni a favor ni en contra de mi situación.

Quedé alojada en el Sector Maternidad, y a las pocas horas llegó mi compañera de pieza “Martita” como la llamaban las enfermeras porque la conocían de internaciones anteriores.

El tiempo se detuvo inexorablemente, parecía que no pasaban las horas, y la mente se ajustó a la rutina diurna cada cuatro horas de ronda de enfermeras o enfermeros, por el protocolo estricto que esta enfermedad requiere, a quienes nunca les vi su rostro y jamás reconocería en la calle porque todos parecían astronautas. Sin embargo muchas veces pensé sobre el nivel de exposición que todos ellos tenían ante el virus, y rogaba que aguanten la misión que les tocó, porque de no poder hacerlo que sería de todos nosotros, que estábamos en octubre en el pico de la enfermedad en nuestra ciudad.

Después de siete días pude retornar a mi hogar con el agradecimiento pleno por haberme salvado la vida en el Hospital de Rafaela, justamente a mí que me trato hace años en la ciudad de Rosario con distintos especialistas.

Pero esto que se me ocurrió contar tiene que ver con lo que se viene rápidamente como rebrote o ”segunda ola” ,y de verdad es OTRA VEZ LA MISMA GENTE, EL MISMO ESFUERZO, porque siempre nos pedían que roguemos por ellos para poder mantenerse sanos a pesar del embate. Y sí... hay que rogar por ellos. A pesar de la vacunación que por suerte pudieron recibir en sus dos dosis, hay que rogar por ellos porque cuando el virus arrasa y lleva a internación muchos pacientes con distintos grados de complicaciones ,vuelven a estar en las trincheras como el año pasado, incluidos los médicos que una vez por día pasaban a explicar como seguía cada uno.

TODA MI GRATITUD Y RECONOCIMIENTO.

Mucha fuerza para los próximos días.



Zulema Alicia Ernst

DNI 10.636.382

Rafaela