Se reunió el Comité de Emergencia para analizar la aplicación de las nuevas medidas Locales 10 de abril de 2021 Redacción Por El senador Alcides Calvo presidió el encuentro virtual vía Zoom con intendentes y presidentes comunales del Departamento Castellanos. “Estamos en una situación sumamente delicada en la cual se necesita de la solidaridad y el compromiso de todos los ciudadanos para superar este momento de la pandemia”, expresó.

FOTO COMUNICACION SOCIAL ENCUENTRO VIRTUAL. Castellano, Calvo y Bassano durante la charla vía Zoom.

Este viernes, en una comunicación virtual a través de Zoom se reunió el Comité de Emergencias del Departamento Castellanos para analizar las disposiciones establecidas por el Gobierno nacional y provincial, con el objetivo de reducir el nivel de contagios del COVID-19 en esta segunda ola.

Estuvieron presentes el senador Alcides Calvo a cargo de la presidencia del espacio; la coordinadora del Área Metropolitana, Jorgelina Basano; intendentes y presidentes comunales de las distintas localidades. “El Departamento Castellanos se encuentra en un riesgo alto por la incidencia de casos acumulados en las últimas dos semanas. Esta situación se determina cuando se superan los 150 casos”, expresó Calvo en el encuentro. Esta cifra significa que “la curva de contagios está creciendo más de manera exponencial. Con esto les queremos decir que estamos en una situación sumamente comprometida junto a los Departamentos de Rosario, San Lorenzo, Belgrano y Caseros”, explicó.

Con respecto a la ocupación de camas críticas, “la provincia de Santa Fe está en un promedio del 72 por ciento. Lo que más nos preocupa es que Rosario está en el 81 por ciento, La Capital en un 69 por ciento, y Rafaela tiene el 83 por ciento de camas ocupadas. Si uno suma efectores públicos y privados, la situación es sumamente crítica en cuanto a las camas ocupadas”. “Estamos en una situación que nos tiene que preocupar a todos. No queremos parar la actividad económica ni educativa. Por eso se tomaron medidas vinculadas a la nocturnidad y lo social, que son tal vez el disparador de algunos contagios”, agregó el Senador.

Por otro lado, remarcó: “A partir de la medianoche de este viernes comenzó a regir el Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Alberto Fernández. En función de esta decisión, vamos a tratar de plantear el cese definitivo de actividades desde la medianoche hasta las 6:00 para reducir la circulación. La comunidad tiene que hacer ese gran esfuerzo”.



ALARMA ENCENDIDA

El director del Hospital “Dr. Jaime Ferré” también participó de la reunión y detalló: “Al momento de hoy quedan 8 camas clínicas libres y 3 de terapia intensiva. Realmente es poco. Todavía no sufrimos un colapso, pero estamos con alarmas prendidas y creo que llegan en justo momento estas restricciones porque, epidemiológicamente, notamos que son muestras contagiosas”. “Más allá de las restricciones, sigue siendo muy importante la responsabilidad individual. Tenemos los tres frentes abiertos, el de patologías habituales, el de COVID y el de vacunación. Con un gran apoyo de todo el mundo porque está el gobierno provincial y municipal dando su apoyo. Uno se siente acompañado por todos los estamentos”, declaró.

Por su parte, el intendente Luis Castellano contó: “Ayer tuvimos una reunión para debatir con los concejales la aplicación específica de las medidas. Todos tenemos claro que lo que debemos hacer es cumplir la prohibición de circulación entre las 0 y las 6 horas”. “A partir de esto, en Rafaela decidimos que los eventos que están autorizados y protocolizados como bares, restaurantes, eventos con la Ordenanza que establece esa modalidad de trabajo, siempre que se respete el horario establecido hasta las 12 de la noche, van a poder funcionar”, adelantó el mandatario local.

Por el lado del aire libre, “interpretamos que no deben ser grupos de más de 20 personas, respetando el distanciamiento y las burbujas”.