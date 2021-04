Racca: “el cumplimiento de los protocolos ayudará muchísimo al sistema sanitario” Locales 10 de abril de 2021 Redacción Por Lo dijo el subsecretario de Salud de la Municipalidad, Martín Racca, durante una conferencia de prensa realizada este viernes. El funcionario agregó que “la solución está al alcance de la mano y es la vacuna”.

FOTO COMUNICACION SOCIAL EN CONFERENCIA. Villafañe, Cappello, Racca y Galantii expusieron sobre la situación epidemiológica en Rafaela.

Este viernes, en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela, funcionarios municipales y del Hospital brindaron una conferencia de prensa para exponer la situación epidemiológica en nuestra ciudad ante el avance de la segunda ola de COVID-19.

Participaron la jefa de Gabinete, Amalia Galantti; el subsecretario de Salud, Martín Racca; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe y la coordinadora de Epidemiología del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, Sandra Capello.

“Entendemos que la segunda ola ya comenzó y la estamos transitando en Rafaela. Los casos aumentaron exponencialmente a nivel país. Quizás esto tenga que ver con la capacidad de detección que el año pasado no teníamos pero claramente hay un notorio aumento en el número de casos. Lo que nos preocupa es cómo vamos a hacer para atender esa demanda”, dijo Martín Racca.

El funcionario explicó que “el año pasado teníamos actividades limitadas, escuelas cerradas, un Hospital que atendía solo casos de COVID-19 y este año no”. Asimismo, agregó que “hemos armado una estrategia conjunta con las vecinales para vacunar a un sector de la población - mayores de 75 años - que, por diferentes motivos, no han podido hacerlo. En menos de una semana descubrimos a alrededor de 100 personas de ese rango etario que no se pudieron vacunar. Desarrollar esa estrategia fue una buena decisión”.

El subsecretario expuso una serie de gráficos que fueron realizados con la colaboración del CONICET y manifestó que “las predicciones que se detallaron se cumplieron. Claramente quedó demostrado que las medidas tomadas fueron efectivas. Incluso, Ernesto Koffman – integrante del CONICET – nos transmitió que Rafaela es tomada como ejemplo y quedó publicado. Es decir que hay un alto porcentaje de rafaelinos que respetaron las normas”.



BAJAR LA MOVILIDAD

“Necesitamos bajar un 15 por ciento la movilidad – dijo -. Con ese porcentaje, y reivindicando el cumplimiento de protocolos en las actividades, ayudarán muchísimo al sistema sanitario para ganar tiempo porque la solución está al alcance de la mano y es la vacuna. De hecho, hoy vamos a realizar la vacunación, a pesar de la lluvia, en la Terminal de Ómnibus”. “Queremos pedirle a la población que nos ayude. Estamos viviendo una época complicada en el Hospital. No hay margen, estamos trabajando al límite con la salud psicológica y mental de los trabajadores del sistema sanitario. Todos los recursos disponibles están puestos en el Hospital. Hoy, tenemos 50 personas pagadas por la Municipalidad que son proveedores y están distribuidos en diferentes tareas. Necesitamos la solidaridad de todos”, expresó.



CUMPLIR CON EL

AISLAMIENTO Y LOS PROTOCOLOS

Por su parte, Sandra Capello señaló que “lo que nos preocupa del sistema sanitario es que, además de estar trabajando al límite en la ocupación de camas, cambió el rango etario de las personas internadas. En la primera ola tuvimos adultos mayores con comorbilidades. Ahora hay personas de menor edad internadas; algunas, con factor de riesgo o no”.

Capello observó que “en la región comenzó a aumentar el número de casos y eran derivados acá. Ahora aumentó el número de consultas de pacientes que llegan a la guardia graves y no estaban hisopados porque minimizaron los síntomas, no llamaron a la guardia y no cumplieron con el aislamiento. Son personas que no estaban llamando al 107 y, repentinamente, comenzaron a hacerlo. Los llamados aumentaron en pocos días”. “Vemos mucha dificultad en el cumplimiento del aislamiento. Da la sensación que, a un año de la pandemia, estamos en el mismo lugar. Esto no solo pasa en Rafaela sino en la región y complica mucho al sistema sanitario”, afirmó.



HISOPADOS Y VACUNACION

Finalmente, Myriam Villafañe dijo que ”desde el lunes estamos entre los 100 y 120 hisopados por día. Mañana, sábado, vamos a hisopar también porque hay muchísimos llamados y no nos queremos retrasar más. Con esto vamos a llegar a los 600 hisopados desde el lunes. Estamos viendo que los resultados muestran un 50 por ciento de positividad. Esto nos complica el trabajo. Por eso volvemos a reforzar la idea de no minimizar los síntomas. La línea del 107 está las 24 horas a disposición. Hemos reforzado el equipo allí”.

La funcionaria insistió en “pedir la colaboración para que la semana que viene, ante este aumento de contagios y sospechosos, por favor se comuniquen para que nos podamos organizar. De la colaboración de la gente depende que podamos dar respuesta inmediata”.

Con respecto a la vacunación, dijo que “seguimos con los adultos mayores. Hasta el jueves se vacunaron 11.500 adultos mayores. Este viernes vamos a vacunar a 300 más. Esto, sumado al personal de salud y docentes, nos permitió llegar a vacunar a 16.500 personas en Rafaela al día de la fecha”.