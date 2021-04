El 0800 de la Provincia atiende unos 16 mil llamados diarios Locales 10 de abril de 2021 Redacción Por En el pico de la pandemia en 2020 recibía unos 9 mil llamados por día. El incremento de consultas se sintió muy fuerte en los últimos días.

FOTO ARCHIVO DATO RELEVANTE. Desde la llegada de la segunda ola se duplicó la cantidad de llamados diarios y el trabajo del 0800.

El 0800 habilitado por el Ministerio de Salud de la provincia para realizar consultar sobre el Covid-19 atiende unos 16 mil llamados diarios desde el comienzo de la segunda ola de contagios del virus. El dato fue revelado por la propia cartera de Salud, que remarcó la importancia y las funciones del 0800 en esta etapa de la pandemia.

Otro dato relevante es que desde la llegada de la segunda ola se duplicó la cantidad de llamados diarios y el trabajo del 0800, todo en apenas días. En mayo del año pasado el pico máximo de llamadas fue de 9000 y en estos días la cifra ronda los 16.000. “Ahora estamos ante la segunda ola y sin dudas el trabajo se irá incrementando en la medida en que aumenten los casos”, aclaró el secretario de Salud del Ministerio, Jorge Prieto.

De acuerdo a lo publicado por La Capital, otro aspecto importante a señalar el el rol de 0800 Covid en el acompañamiento a padres, alumnos e instituciones escolares en el retorno a la presencialidad de las aulas, ya la misma no está exenta de posibilidades de contagio. Desde allí se indican la activación de los protocolos, que ya conoce y realiza el Ministerio de Educación y cada institución en particular. Prieto recordó que desde marzo de 2020 el 0800 fue una herramienta fundamental para la primera etapa de la pandemia y que ahora, con la llegada de la vacuna, asume nuevos roles. "Se incrementan las funciones con las que nació pero fundamentalmente por la demanda de llamados que se duplican en la segunda ola vinculadas a síntomas sospechosos y contagios”, dijo. “Desde el comienzo de la pandemia el 0800 fue el oído de la provincia. No solo fue una herramienta decisiva para la detección, abordaje y seguimiento de casos, ayudando a aplanar la curva de contagios ya que más del 70 por ciento de los casos se detectaron por llamados a esta línea”, dijo el funcionario.

Prieto también remarcó que no solo asiste a las personas en su sintomatología y activa protocolos con aislamiento e hisopados, sino que además hace el seguimiento de casos y sigue colaborando en lo que hace el plan de vacunación orientando la población que no puede hacerlos por los medios digitales. La prioridad, dijo el funcionario, es terminar de vacunar a los mayores de 80 años. "Entonces cuando los adultos mayores no tienen computadora o conocimiento para solicitar turno en el sitio web, o no tiene un entorno que los asista, es ahí donde está el 0800 para ayudarlos en el trámite de inscripción. También en aquellos casos que tengan problemas con sus documentos de identidad", amplió.



LA PRIORIDAD DEL 0800

Por su parte, la coordinadora del 0800, Mariana Belotti, pidió que “las personas mayores de 80 años que aún no recibieron el turno para vacunarse o tuvieron problemas para gestionarlo reclamen a ese número, donde se los orientará para que puedan hacerlo. Por otra parte, recordó que el principal lugar para la inscripción es el portal del gobierno provincial y que los turnos se asignan según la edad de la población que se registró, no según la fecha en que fueron inscriptos. “Con comprensible preocupación mucha gente de 50 o 60 años llama en reiteradas oportunidades al 0800 intentando así adelantar los turnos, pero eso depende de que los grupos priorizados concluyan su vacunación y de la llegada de vacunas”, dijo Belotti.