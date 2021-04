Mirabella recorrió un vacunatorio junto a la ministra Martorano Locales 10 de abril de 2021 Redacción Por "No tengo más que palabras de agradecimiento", le expresó el senador nacional a trabajadores y voluntarios que participan de la campaña.

FOTO PRENSA MIRABELLA EN ROSARIO. El senador nacional por Santa Fe visitó un centro de vacunación.

El senador nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, visitó el centro de vacunación de la Ex Rural en Rosario junto a la ministra de Salud de la Provincia, Sonia Martorano, en una jornada muy emotiva donde dialogaron con trabajadores y voluntarios que participan del operativo y desde allí afirmó que "es impresionante ver el grado de compromiso y el afecto que manifiestan a toda la gente que se viene a vacunar".

Durante la recorrida, además, dialogaron con las personas que se acercan a recibir su dosis de la vacuna contra el COVID 19 y, en ese marco, destacó que "es gratificante ver que la gente que viene aquí también está muy emocionada por recibir la vacuna y también muy agradecida por el trato y por cómo se la recibe".

Mirabella expresó su agradecimiento a "todo el personal de salud y a los voluntarios y del ministerio de Desarrollo Social, a los médicos, enfermeros, que están trabajando de una manera espectacular en los más de 150 locales de vacunación". "Tanto por el orden, la prolijidad, el afecto que le dan a las personas que se vacunan, por la organización, por la puntualidad. Realmente en todos lados ha sido impecable", agregó al respecto.

"No tengo más que palabras de agradecimiento", continuó el legislador nacional quien, además, remarcó "la manifestación de amor muy grande en este momento con todo el personal de salud, los docentes, los mayores, en los geriátricos".

Por otro lado, el senador nacional subrayó que confió en que "seguramente esta Segunda Ola nos va a encontrar mejor preparados que en marzo de 2020, cuando teníamos, en Santa Fe, la mitad de camas críticas que tiene la Provincia de Córdoba". "Triplicamos la cantidad de camas críticas con respirador y hubo un trabajo muy fuerte de dotar de material, de insumos, de elementos de protección y entramos en una fase de vacunación que se está realizando y se está llevando adelante de una manera impecable", continuó.

Asimismo, Mirabella llamó a continuar con las medidas de prevención y exhortó a que "usemos barbijo, usemos alcohol en gel, que nos lavemos las manos, respetemos la distancia y evitemos las aglomeraciones". "Esto me parece clave", concluyó.