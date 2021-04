El Presidente anticipó la llegada de más vacunas

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que durante la segunda mitad de abril arribarán al país "vacunas suficientes" para poder "acelerar el ritmo" de la campaña de inmunización, aunque no dio precisiones sobre el número de dosis. "Están entrando vacunas suficientes a mitad de abril para acelerar el ritmo de vacunación, para seguir vacunando, que es lo que más me importa", resaltó Fernández.

Según dijo, el coronavirus "se vuelve una enfermedad llevadera para los adultos y no termina con la vida de la gente" si están vacunados.

"De eso soy el mejor ejemplo", expresó el jefe de Estado en declaraciones radiales.

"Seguirán llegando vacunas de Rusia y se supone, de acuerdo a lo previsto, que van a llegar las dos millones de dosis chinas de Sinopharm", señaló el Presidente.

Sobre su estado de salud, detalló: "Me siento bien, transitando este virus sin ningún síntoma ni fiebre ni tos ni cansancio muscular. Me siento bien, gracias a Dios. Los anticuerpos que generó la vacuna sirvieron de mucho".

"No hay dudas de que la vacuna me ha permitido sortear este contagio de un modo muy leve y sin ningún síntoma. Estoy muy agradecido a la vacuna", remarcó.

En tanto, advirtió que "todas las medidas serán insuficientes si la gente no toma consciencia de la dimensión del problema".

"Hay una parte que está en manos de todos nosotros porque no hay Estado en el mundo que pueda controlar la conducta de cada uno de sus ciudadanos. No hay forma de hacerlo y tenemos que recurrir a la conciencia social y que se comprenda el riesgo en que estamos", recalcó. Y agregó: "Cuando hablé hace tres semanas fue para advertirle a la gente de los riesgos que estábamos viviendo porque los países de la región ya estaban viviendo la segunda ola que ahora nosotros estamos viviendo. Muchos me escucharon porque el 53 por ciento de las reservas de viajes al exterior se cayeron, pero hubo un 47 que se fue".



GOBIERNO PORTEÑO

SALE A COMPRAR VACUNAS

El Gobierno porteño informó que comenzará a gestionar la compra de vacunas contra el Covid-19 por su cuenta, luego de que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijera que todos los distritos están habilitados para esto y de que el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, desestimara esa posibilidad.

El encargado de informar el inicio de estas gestiones fue el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, quien señaló: "Hasta ahora en el país existía una estrategia nacional de centralizar la compra, pero ahora esa estrategia cambió, el jefe de Gabinete (nacional) abrió el juego".

"Por eso ahora nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para salir a comprar vacunas", afirmó Miguel en declaraciones radiales, aunque al mismo tiempo reconoció que "es muy difícil" adquirir dosis en un contexto de escasez global. No obstante, ratificó: "Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos y si lo logramos vamos a poner a disposición de las provincias y el Gobierno nacional las vacunas".

En efecto, en el Gobierno porteño reconocen que la compra de vacunas por parte de la Ciudad no será algo inmediato dado que los principales proveedores mundiales, Rusia y China, continuarían sus negociaciones con Estados nacionales mientras que los laboratorios privados tienen sus ventas ya acordadas para los próximos meses.