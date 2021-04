Fronteras cerradas hasta fines de abril

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Las fronteras argentinas continuarán cerradas al ingreso de extranjeros que quieran realizar turismo en el país hasta el 30 de abril próximos, en un difícil contexto frente a la pandemia y con cerca de 25 mil nuevos contagios diarios. "Todo aquel que no sea argentino y quiera ingresar al país con el propósito de hacer turismo no podrá hacerlo", dejó asentado el Gobierno nacional en un comunicado.

Asimismo se recomendó todos los argentinos y residentes no viajar al exterior, especialmente a aquellos que integran los grupos de riesgo, a fin de evitar las dificultades y condiciones sanitarias exigidas al reingreso, considerando la rápida evolución de las condiciones epidemiológicas.

En ese contexto, fueron suspendidos los viajes internacionales grupales, de egresados y egresadas, jubilados y jubiladas, de estudio, para competencias deportivas no oficiales; de grupos turísticos y de actividades recreativas y sociales, en forma genérica.

Además, se exige a los viajeros hacia la Argentina que se realicen un testeo antes de abordar los aviones, un segundo testeo al arribar al país y otro al séptimo día de ingreso, y se aclara que todos esos exámenes estarán a cargo del pasajero.

Por otro lado, se indica que "quienes resulten positivos, al ingreso al país deberán realizar otro testeo de secuenciación genómica y, junto con sus contactos estrechos, cumplir aislamiento en los lugares que indiquen las autoridades nacionales, hasta su traslado seguro hasta la residencia si correspondiera".

También estarán a cargo del pasajero, la estadía en los lugares de aislamiento y el testeo de secuenciación, en tanto que aquellos ingresantes que den positivo cursarán aislamiento en sus domicilios y además se someterán a un nuevo test para finalizar su convalecencia.