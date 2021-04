Victoria de Independiente Deportes 09 de abril de 2021 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO JORGE BARRERA CON COMODIDAD. El CAI sumó la tercera victoria seguida.

Independiente superó este jueves a Peñarol, como local, por 81 a 60, en el marco de la cuarta fecha del torneo Preparatorio que dio inicio en el gimnasio de calle Chacabuco. Los parciales fueron 19-14, 51-36 y 61-46, todos favorables al equipo dirigido por Walter Storani, que ahora lleva tres victorias consecutivas en la Zona B.

El partido estuvo en duda en las horas previas, ante la incertidumbre por la espera del nuevo decreto de restricciones que llegaría desde la provincia, aunque se decidió jugarlo de todas maneras ya que entraba en vigencia en el inicio del viernes.

No obstante, ante la confirmación que en espacios cerrados podrán seguir desarrollándose las competencias oficiales «siempre y cuando cuenten con protocolos aprobados por las unidades sanitarias competentes», la ARB cuenta con una herramienta favorable para aspirar a que puedan seguir desarrollándose sus torneos. No obstante, queda por resolverse en las próximas horas el aval final de las autoridades municipales de Rafaela y Sunchales, para ver si hay alguna modificación en particular.



NO JUEGAN EN SUNCHALES

El partido que estaba previsto para hoy entre Unión y Ben Hur en Sunchales fue postergado, debido a la situación sanitaria en el equipo sunchalense.

Por el momento, están previstos para el domingo los encuentros entre Atlético con Libertad y 9 de Julio con Argentino Quilmes.