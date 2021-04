Se define hoy, pero Otta se quedaría Deportes 09 de abril de 2021 Redacción Por Este viernes por la mañana habrá una reunión entre el entrenador y la dirigencia de la Crema. El DT tuvo una jugosa oferta en lo económico, pero entre la cuestión médica y su deseo de cumplir el contrato la opción elegida es quedarse.

FOTO ARCHIVO HORAS DECISIVAS. Otta y Félix Benito seguirían en la Crema.

Fue una jornada con muchos comentarios en el mundo Atlético la del jueves, al conocerse desde las últimas horas del miércoles el interés de San Martín de Tucumán por contar con los servicios de Walter Otta para reemplazar a la dupla Gómez - Orsi, que terminó su vínculo luego del fin de semana.

Lo cierto es que no cayó bien en la dirigencia celeste que el representante del entrenador, Leonardo Rodriguez, empezara una negociación con uno de los equipos de la misma categoría, hoy tan complicado como la Crema en cuanto al arranque del campeonato, pero que desde lo económico está dispuesto a realizar un esfuerzo importante por tener al DT que está desde junio de 2019 en barrio Alberdi.

Pero, al fin y al cabo, son las reglas del juego en el fútbol actual donde los dirigentes no tienen reparos en buscar a un entrenador con trabajo, como así también los técnicos están dispuestos a escuchar porque saben que una mala racha puede desembocar en un despido.

A priori, Atlético desde su conducción este año tendría mayor paciencia para sostener un proyecto con el DT cordobés en virtud de las varias bajas que tuvo, en relación al equipo que jugó el torneo de Transición, por lo que desde ese punto de vista el enojo fue un poco más grande. También recalcando que Gonzalo Del Bono y Franco Mendoza se harían cargo del equipo en Tandil, si la partida del entrenador se confirmaba.

De todos modos, en la tarde del jueves el panorama que empezaba a inclinarse hacia una posible salida de Otta (se menciona extraoficialmente que también hay una deuda que el Club aún no canceló) fue mutando hacia la continuidad. Esto quedaría definitivamente resuelto en la mañana de este viernes, cuando también el cuerpo técnico termine de definir el equipo que el domingo visitará a Santamarina de Tandil por la quinta fecha de la Primera Nacional.

¿Qué cosas serían determinantes para que continúe? Un aspecto fundamental es la cuestión médica. Recordemos que Walter sufrió hace pocas semanas un "llamado de atención" en el aspecto coronario y recién pudo regresar a dirigir el equipo en partidos oficiales, en la última presentación ante Defensores de Belgrano. El consejo de los médicos fue que trate de continuar sin mayores presiones su recuperación en nuestra ciudad.

Seguramente, en esa charla se irán aclarando otras cuestiones como para buscar una mejoría en el plantel a futuro, esperando que cuando aparezca en junio la posibilidad de reforzar al plantel surjan nuevos incentivos, porque no sería recomendable para ninguna de las partes quedarse solo para cumplir un contrato, sabiendo que las motivaciones serían escasas. Dado que de no encontrarse una recuperación pronta en cuanto a los resultados, Atlético podría quedar alejado prematuramente de los puestos importantes.