Sortean Libertadores y Sudamericana

BUENOS AIRES, 9 (NA) - La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana definirán hoy cómo se disputarán las fases de grupos, con presencia de equipos argentinos en ambos certámenes, en los sorteos que se llevarán a cabo en la ciudad de Luque, en Paraguay, en la sede de la Conmebol. Boca, River, Racing, Vélez, Argentinos y Defensa y Justicia son los elencos de la Argentina con su participación confirmada, al tiempo que San Lorenzo deberá revertir la serie con Santos de Brasil, donde cayó 3 a 1 en el partido de ida como local, para evitar la eliminación de la competencia. El evento comenzará a las 13:00 (hora argentina) y la fase de grupos comenzará el 21 de abril próximo, mientras que los cruces de octavos empezarán en julio y la final será el 20 de noviembre en estadio a designar.

Los bolilleros, en tanto, estarán conformados de la siguiente manera:

Copón 1: Palmeiras, Flamengo, San Pablo, Boca, River, Cerro Porteño, Olimpia y Nacional.

Copón 2: Atlético Mineiro, Internacional, Defensa y Justicia, Racing, Universidad Católica, Independiente Santa Fe, Liga de Quito y Barcelona.

Copón 3: Fluminense, Argentinos Juniors, Vélez, The Strongest, América de Cali, Sporting Cristal, Universitario y Deportivo Táchira.

Copón 4: Always Ready, Unión La Calera, Rentistas, Deportivo La Guaira y los cuatro clasificados de la fase 3 (San Lorenzo o Santos, Gremio o Independiente del Valle, Atlético Nacional o Libertad y Junior o Bolívar).



NUEVA SUDAMERICANA

La Copa Sudamericana, por su parte, incluirá una nueva modalidad de competición: a partir de esta edición, se jugará con un sistema de grupos donde se enfrentarán los cuatro equipos todos contra todos, ida y vuelta, pero con la clasificación de un solo elenco por zona a la siguiente instancia.

En la fase final, a su vez, se sumarán los ocho conjuntos que finalicen terceros en los grupos de la Copa Libertadores. Los bolilleros del sorteo se darán a conocer cuando se termine la primera fase del torneo y se definan todos los equipos clasificados, con el orden en base al ranking de Conmebol.

Los representantes argentinos serán Newell's, Talleres de Córdoba, Lanús, Rosario Central, Arsenal de Sarandí, Independiente y, en caso de quedar eliminado de la Copa Libertadores, San Lorenzo. Primero se sortearán los ocho cabezas de serie y luego la conformación restante de los grupos, donde no podrá haber dos equipos del mismo país.