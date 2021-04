Una joven policía salvó a un bebé

El ángel protector se llama Daniela Benítez, y su rápido accionar fue fundamental para revivir a Isaías Iván.

Ella y su compañero Rodrigo González son policías del comando central de la Unidad Regional XVII San Lorenzo, y mientras estaban patrullando en la noche recibieron un llamado de alerta en el que informaban que en barrio Mitre, al Este de la ciudad, había un bebé con problemas para respirar.

"Estábamos cerca, por lo que decidimos ir hacia el lugar", relató la agente a La Capital.

"Cuando llegamos, los vecinos nos dijeron que la mamá se había ido con el bebé en una moto roja manejada por un hombre. Inmediatamente salimos en su búsqueda con la intención de asistirla para llegar más rápido al hospital y pudimos alcanzarla a unas seis cuadras", explicó la joven policía.

"Ambos se subieron a la unidad móvil, y le pedí a la madre que me pasara al bebé porque observé que no se movía y que estaba morado. Atiné a ponerlo boca abajo y comencé a darle golpecitos en la espalda", detalló Daniela.

"El bebé vomitó y largó el llanto, lo que fue un alivio para todos", afirmó la agente.

Abriéndose paso con luces y sirenas, llegaron rápido al hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo, donde el niño fue atendido por la pediatra de turno.

"En el móvil Isaías iba llorando y apenas llegamos me bajé rápidamente con él en brazos. La pediatra lo revisó y le tomó la saturación en sangre y la oxigenación y nos dijo que estaba estable", detalló Daniela.

Según el parte policial, el bebé fue asistido por la doctora Andrea Alonso, quien manifestó que se encontraba fuera de peligro y que aparentemente se habría ahogado con leche materna por lo que quedaría en observación.