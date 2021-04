El Cine Belgrano estrena "Hermosa Venganza" Información General 09 de abril de 2021 Redacción Por La sala del Bv. Santa Fe presenta, a partir de hoy tres propuestas con atracciones para diversas edades.

FOTO CP// HERMOSA VENGANZA. Con cinco nominaciones al Oscar 2021, este primer largometraje de la actriz, guionista y productora inglesa Emerald Fennell presenta a una joven que deja atrás una prometedora carrera para convertirse en el azote de los hombres abusadores.

El Cine Teatro Municipal “Manuel Belgrano” continúa acercando películas de gran calidad artística y temáticas comprometidas a través de su Espacio Autor. Esta semana estrenará el controvertido film “Hermosa venganza” de la directora inglesa Emerald Fennell, quien logra maridar comedia negra, thriller y drama, con un contundente mensaje feminista que incomoda y plantea muchos interrogantes.

Cassie (Carey Mulligan) es una mujer entrada en los 30 años que vive con sus padres y divide su tiempo entre trabajar en una cafetería y visitar un bar por las noches. En su actividad nocturna suele aparentar estar alcoholizada para que eventualmente un “caballero” se ofrezca a llevarla “sana y salva” a casa. Invariablemente, el varón en cuestión intenta tomar ventaja de las circunstancias para satisfacer su apetito sexual. En el momento más decisivo del encuentro, ella se revela sobria, fría y sarcástica persiguiendo un solo objetivo: la venganza.

Promising Young Women (traducida aquí como “Hermosa venganza”) es el primer largometraje de la guionista, productora y actriz británica Emerald Fennell, quien se hizo popularmente conocida por su interpretación de Camila Parker Bowles, el eterno amor del príncipe Carlos de Inglaterra en la serie The Crown.

Se podrá ver desde el viernes 9 al martes 13 de abril, a las 22. Es apta para mayores de 16 años y tiene una duración de 114 minutos. La entrada general es de 250 pesos.





La noche mágica



Además, en el Espacio INCAA continúa "La Noche Mágica", comedia dirigida por Gastón Portal y protagonizada por Natalia Oreiro, Diego Peretti y Pablo Rago.

Es 24 de diciembre, víspera de Navidad. En una casa tranquila en San Isidro donde vive un matrimonio con su pequeña hija, un ladrón espera su momento para entrar a robar. Para su sorpresa, se encontrará primero con el amante de la señora de la casa al cual obligará a participar en el robo. Lo que no sabe es que la pequeña de la casa al verlo lo confundirá con Papá Noel y le pedirá cumplir su lista de deseos navideños.

La película se podrá ver desde el viernes al martes a las 20:15. Es apta para mayores de 16 años y tiene una duración de 98 minutos. La entrada general tiene un valor de 100 pesos y descuento a jubilados y estudiantes: 50 pesos.





Tom y Jerry



Por último, el público infantil podrá continuar viendo "Tom y Jerry", película que combina la acción en vivo con animación, basada en la serie de dibujos animados creada por William Hanna y Joseph Barbera entre 1940 y 1967.

Jerry se muda al hotel más lujoso de Nueva York justo antes del “casamiento del siglo”; la coordinadora de la ceremonia, desesperada, no tiene más opción que contratar a Tom para eliminar a Jerry. Esto desata una batalla entre gato y ratón que amenaza con destruir la carrera de la coordinadora, la ceremonia e incluso quizás el hotel mismo. Pero pronto surge un problema más grave: Un empleado ambicioso y diabólico que conspira contra los tres.

Dirigida por Tim Story, tiene una duración de 101 minutos y está destinada a todo público. Se podrá ver de viernes a martes a las 18. La entrada general es de 250 pesos.