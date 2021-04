Satisfacción del sector industrial por el acuerdo con Banco Nación Locales 09 de abril de 2021 Redacción Por Luego de la firma del acuerdo entre Banco Nación y la provincia de Santa Fe, para otorgar financiamiento a los sectores productivos santafesinos, el Director Ejecutivo del CCIRR, Iván Acosta, analizó las perspectivas y destacó la noticia. Además habló de las posibles restricciones a partir del DNU del gobierno nacional.

El Director Ejecutivo del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Iván Acosta, se pronunció satisfecho por el reciente acuerdo entre Banco Nación y la provincia de Santa Fe, para otorgar financiamiento a los sectores productivos santafesinos: “Sin lugar a dudas que todas las herramientas que permitan bajar los costos de financiamiento son muy bienvenidas, estamos en un momento complejo y muchas actividades, la realidad es que están transitando algún tipo de repunte y mejoría en los niveles de ventas, y generalmente todo esto trae aparejado proyectos de inversión, intenciones de incorporar nuevo equipamiento o mayor capital de trabajo para afrontar una mayor demanda, con lo cual poder hacerlo con un financiamiento mucho más flexible y más barato, es una gran noticia y parte de lo que necesitamos para que este repunte logre consolidarse, más allá de que esta segunda ola seguramente genere algún tipo impacto. Aclaro, el repunte viene en comparación con un muy bajo nivel de actividad”.

Acosta, también explicó que “hay que tener en cuenta que el financiamiento que se ha acordado en el marco del convenio con el Banco Nación, apunta a sectores específicos vinculados a la producción y muchos de los sectores a los cuales apunta tampoco han sido muy afectado por la pandemia ya que tienen que ver con el sector de alimentos industrial, no obstante el costo de capital de trabajo en algunas otras épocas estuvo muy caro desde el punto de vista financiero y seguramente bajar ese costo de acceso, va a permitir también que las empresas puedan tener mayor claridad, despejar ese problema y focalizarse en una mayor productividad, en ventas comercial y otro tipo de problemas”.



BAJAR IMPUESTOS

Una vez más el sector productivo reclama una discusión de fondo respecto a la carga tributaria, en ese sentido, el Director Ejecutivo del CCIRR, manifestó: “Sabemos que el problema de nuestro sistema tributario tiene muchísimas aristas, es muy complejo y está fundamentalmente atado al nivel de gasto que hay en los diferentes niveles de gobierno, por eso la discusión es muy difícil, pero sabemos que en algún momento se tiene que dar, y reitero, es un problema complejo que habrá que analizarlo por partes y tratar de dar los pasos necesarios para tratar de que el sistema tributario sea mucho más progresivo, más justo, más equitativo, y en donde también haya un mayor nivel de contribuyentes, ya que a mayor número de contribuyentes se agranda la torta”.

“Sabemos que la visión muchas veces es compartida por los legisladores, por el sector público, pero que se traba al momento de arrancar o de pensar soluciones, esperemos que en algún momento se avance, el consenso fiscal no juega a favor, pero en tiempo de pandemia se dan un montón de situaciones raras y obviamente aumento de impuestos es lo más común que vivimos, por lo cual es esperable que suceda, aunque desearíamos que no”, puntualizó Acosta.



MEDIDAS QUE COMPENSEN

LOS DAÑOS POR RESTRICCIONES

El dirigente habló de las nuevas medidas restrictivas que entrarían en vigencia ante el aumento de contagios y afirmó: “Lamentablemente el sector más castigado el año pasado volverá a serlo este año, es una muy mala noticia y a veces quedamos con la sensación de impotencia porque mucho no podemos hacer ante este tipo de definiciones, pero lo que si nos interesaría conocer o exigir, es que a la par de que se anuncia medidas restrictivas que afectan los intereses de muchos sectores, se pueda poner en juego también un montón de herramientas que compensen las pérdidas que se van a generar. Hay indicios o anuncio de que el ATP no se va a volver a reeditar, se va a volver a ver otras herramientas, pero necesitamos que todo lo que te anuncie que implique restricciones, venga acompañado de ayuda, compensaciones, que terminen siendo efectivas, concretas y beneficiando a todos los directamente afectados. Muchas veces en el anuncio político hasta la implementación hay muchas trabas, muchos tiempos y lo que hoy anhelamos, es que si hay restricciones que van a afectar intereses, que se activen medidas que compensen las pérdidas que se puedan provocar”.