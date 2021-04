Bonino solicita la compra de vacunas Locales 09 de abril de 2021 Redacción Por Luego de las declaraciones del Jefe de Gabinete de la Nación Santiago Cafiero, que dijo que las provincias y los privados pueden comprar vacunas por su cuenta, el concejal de Cambiemos “Lalo” Bonino, le elevó este pedido a Luis Castellano.

El concejal de Cambiemos, Raúl “Lalo” Bonino, presentó un decreto solicitando al Municipio la compra de vacunas luego de que el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, manifestó en declaraciones públicas que “No está prohibido y no es el Gobierno nacional el único que puede comprar vacunas”. El edil sostuvo que “es indispensable tener y ejercer la autonomía en la vacunación de los rafaelinos de manera de poder protegerlos ante la escalada de contagios masivos que se están produciendo en todo el país. Es así que he tomado la decisión de solicitarle al Intendente Luis Castellano que gestione la compra de vacunas para no estar a la espera de que el Gobierno Nacional nos provea de ellas”.