Se aprobó la modificación en los límites de compras Locales 09 de abril de 2021 Redacción Por En la sesión ordinaria de ayer, los concejales aprobaron un proyecto impulsado por el DEM, solicitando la actualización en los límites que determinan si una contratación debe realizarse a través de licitación pública, licitación privada o compra directa. También se aprobó la Minuta de Comunicación que solicita extender el saldo negativo de la ZEC.

FOTO PRENSA CONCEJO CONCEJALES. Bonino y Pascual, durante la sesión de ayer.

En una sesión que duró alrededor de 40 minutos, el Concejo aprobó el proyecto de Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal, donde solicitaba modificar los límites que determinan si una contratación debe realizarse a través de licitación pública, licitación privada o compra directa. Con modificaciones propuestas por la oposición, se consensuó actualizar estos montos.

El concejal Jorge Muriel que fue el encargado de la argumentación de esta iniciativa, explicó: “La verdad que la sanción de esta Ordenanza para modificar los límites de compra, es una herramienta importante; estaban muy bajos ya que hacía del 2015 que no había modificación, habían ingresados dos proyectos que no habían tenido tratamiento. Siempre la oposición, como lo dijo Mársico y Viotti en un momento, tenían dudas con respecto a esto, y si bien existen los controles, a darle al Ejecutivo esta herramienta”.

“El año 2020 nos interpeló de una manera distinta, en lo económico aparte de la salud y el municipio tuvo que salir a comprar insumos que no eran habituales, por lo tanto habían quedado totalmente relegados los montos de compra directa. Todos saben que el proceso administrativo del Estado es un proceso lento y que por ejemplo una licitación lleva un mes y hoy es impracticable, poder adquirir cualquier tipo de bien o servicio con esos plazos, por lo tanto entendimos el contexto. Uno apoyaba y traía la propuesta del Ejecutivo, pero la oposición entendió que había que modificarlo y logramos llevar de 70.000 a $175.000 la compra directa, la compra con tres presupuestos de 175.000 a $ 800.000”, indicó el edil del PJ. Y afirmó: “Estos son montos que parecen a lo mejor muy altos, pero el Estado tiene que por ejemplo cambiar una computadora y no la podía comprar porque tenía que licitarla. Además la licitación privada pasó de 800.000 a $ 2.000.000, ahí el Ejecutivo había pedido $ 2.800.000, pero nosotros establecimos en 2.000.000 el piso y entendíamos que ya era un monto importante”.

Muriel en su alocución, también dejó en claro que esta es una herramienta pero no es la definitiva, explicando que hay algunos insumos como el combustible que tiene una ordenanza específica que autoriza la compra directa desde hace varios años, teniendo en cuenta la inestabilidad en el precio del mismo.



EXTENSION SALDO

NEGATIVO ZEC

En la sesión de ayer, también se aprobó la Minuta de Comunicación presentada por Cambiemos, que solicita al Ejecutivo, que a través del área correspondiente se evalúe la posibilidad de extender el saldo negativo de la ZEC a un valor equivalente a tres horas de estacionamiento medido.

El artículo 10 de la Ordenanza N° 4695, admite permanecer estacionado en la ZEC 10 minutos después de la finalización del estacionamiento adquirido, posterior a dicho lapso, el sistema genera la infracción por falta de pago.

Leonardo Viotti dijo luego de aprobarse esta Minuta: “Muchos vecinos nos han comunicado recurrentemente lo que sucede cuando no tienen saldo suficiente y dejan el auto estacionado en la ZEC, o tal vez estuvieron un ratito y no se dieron cuenta que no tenían más saldo y automáticamente se produce un emplazamiento o una multa, por eso surge la posibilidad de generar un saldo negativo y podamos estacionar hasta tres horas cuando se acabe el saldo y luego de ese monto generado que al día de hoy son 60 pesos (cada hora está 20) se pueda recuperar con la próxima carga”.

Y finalizó: “Es una facilidad que le damos al usuario, no significa que le estemos regalando nada al vecino, y a su vez le vamos a permitir a los Juzgados Municipales, de no tener este trabajo que tienen a diario, semanalmente, de resolver este tipo de problemas que la verdad les ocupa mucho tiempo”.