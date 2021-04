Sacnun: "97 mil santafesinos y santafesinas dejarán de pagar el impuesto a las Ganancias" Nacionales 09 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La senadora María de los Ángeles Sacnun se refirió al proyecto de ley para la modificación de la legislación de impuesto a las ganancias que se convirtió en ley anoche en el Senado de la Nación, tras haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados.

"Este jueves, en el Senado de la Nación Argentina, le dimos sanción a la ley que exime del Impuesto a las Ganancias a más de 1.200.000 trabajadores y trabajadoras. En la provincia de Santa Fe, en mi provincia, el 63,5% de los trabajadores y trabajadoras van a dejar de pagar este impuesto", aseguró la Senadora.

Sacnun sostuvo que "este beneficio no solamente va a beneficiar a 97.000 santafesinos y santafesinas, sino que también va a ayudar, a que la economía en nuestra provincia y en el país se reactive. Todo aquello que va desde el salario al pago de este impuesto, va a poder ser derivado al consumo interno, a que se mueva la construcción, la demanda interna en nuestra provincia y que finalmente sirva también para encender la economía".

Así se distribuye el beneficio en toda la provincia:

• Rosario encabeza la lista de departamentos con mayor número de personas que dejarían de pagar el tributo, con un total de 41.965, representa un porcentaje del 62,4 por ciento.

• Lo sigue el departamento La Capital con 17.152 habitantes que dejarán de pagar el gravamen sobre 27.773 que lo vienen haciendo.

• En tercer lugar, se ubica el departamento Castellanos, con un número de trabajadores y jubilados alcanzados con la nueva ley de 5.878 personas, un 64,6 por ciento menos que los 9.092 que están pagando desde enero.

• En términos porcentuales, donde tendría mayor impacto sería en el departamento San Javier, ya que un 75,8% dejaría de pagarlo (517 ciudadanos) Lo siguen el departamento San Justo con un 73% (1.012 de 1.386 personas) y el departamento General Obligado, en el norte de la provincia, con un 72,3%, con 3.422 habitantes alcanzados por el nuevo piso de $150.000 sobre 4.736 que pagan desde principios de año.

• Belgrano: 943 (71.8%); Constitución: 2588 (55,8%); Garay: 377 (70,2%); General López 4794 (67,9 %); Iriondo: 1765 (65,2 %); Las Colonias 3.058 (68,2 %); 9 de Julio: 492 (68,9%); San Cristóbal: 1466 (66,7%); San Javier: 517 (75,8 %); San Jerónimo: 2278 (68,4%); San Justo: 1012 (73%); San Lorenzo: 5579 (59,1%); San Martín: 1477 (69,7%); Vera: 888 (68,5%)

Con respecto a la gestión del gobierno de Cambiemos y sus promesas sobre el impuesto a las ganancias, la legisladora santafesina sostuvo: "No nos tenemos que olvidar que Mauricio Macri le había prometido a los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina que en su gobierno no iban a pagar impuestos a las ganancias. Sin embargo, en el 2019, se fue dejando al doble de los trabajadores y trabajadores pagando este impuesto. Por eso hoy, el Frente de Todos, a través de la iniciativa que ha tomado nuestro gobierno, el Gobierno Nacional, exime a tantos trabajadores y trabajadoras de este pago y permite finalmente que tomemos una decisión en beneficio de las grandes mayorías".