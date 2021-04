Hoy comienzan a regir las nuevas restricciones Nacionales 09 de abril de 2021 Redacción Por EL GOBIERNO PUBLICO EL DNU EN EL BOLETIN OFICIAL

BUENOS AIRES, 9 (NA).- El Gobierno nacional publicó ayer el nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con restricciones a la circulación y suspensión de actividades que comenzará a regir desde este viernes a las 0:00 hasta el próximo 30 de abril para todo el territorio nacional.

El DNU, que tiene una extensión de 18 páginas, establece en las zonas de mayor riesgo epidemiológico y sanitario el cierre de los bares y restaurantes a partir de las 23:00 y se prohíbe la circulación entre las 00.00 y las 06:00 de la mañana de cada día, período en el que solo podrán estar en la calle los trabajadores esenciales.

Si bien el presidente Alberto Fernández afirmó esta mañana en declaraciones radiales que había pedido prohibir que "se usen los lugares interiores del restorán y sólo se pueda comer al aire libre", el decreto reafirmó la posibilidad de que el sector gastronómico mantenga el 30 por ciento del aforo en lugares cerrados.

El aforo del 30 por ciento incluirá también a los eventos culturales, sociales, religiosos, y a los encuentros en cines, teatros y clubes.

A través del documento, quedan suspendidos para todo el país los viajes grupales de Egresados y Egresadas, de Jubilados y Jubiladas, de Estudio, para Competencias deportivas no oficiales; de grupos turísticos y de grupos para la realización de actividades recreativas y sociales.

Además, se suspenden las actividades de Casino, Bingo, Discotecas o cualquier salón de fiestas.

El DNU también establece que en los lugares de riesgo epidemiológico y sanitario quedan suspendidas durante la vigencia del presente decreto "actividades y reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados".

En tanto, en las zonas que no se encuentren dentro de los parámetros para ser consideradas de alto riesgo epidemiológico, se permiten las actividades y reuniones sociales en domicilios particulares de hasta de diez personas.

Además, fija la prohibición de realizar "actividades y reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas", y la "práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros entre los y las participantes".

"Las competencias oficiales nacionales, regionales y provinciales de deportes en lugares cerrados donde participen más de 10 personas o que no permitan mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros entre los y las participantes podrán desarrollarse siempre y cuando cuenten con protocolos aprobados por las autoridades sanitarias nacionales y/o provinciales, según corresponda", aclara el DNU.

En el artículo 10, se indica que "se mantendrán las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales dando efectivo cumplimiento a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico".

"Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, podrán suspender en forma temporaria las actividades y reiniciarlas, conforme a la evaluación del riesgo epidemiológico, de conformidad con la normativa vigente", señala el texto.

Por otra parte, indica que "se fomentará el teletrabajo para aquellos trabajadores y aquellas trabajadoras que puedan realizar su actividad laboral bajo esta modalidad".

Respecto del traslado de trabajadores en el AMBA, establece que "siempre que la presencialidad sea requerida por el empleador o la empleadora, este o esta deberá garantizar el traslado de los trabajadores y de las trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros", excepto en personal esencial y quienes se desarrollan en la actividad educativa.

Además, "queda prohibido en todos los ámbitos de trabajo, la reunión de personas para momentos de descanso, esparcimiento, comidas, o cualquier otro tipo de actividad, que se realice en espacios cerrados sin el estricto cumplimiento de la distancia social" y "sin la ventilación constante y adecuada de todos los ambientes".

También se mantiene "por el plazo previsto en el presente decreto, la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo" a aquellas personas en situación de mayor riesgo.

El sector público nacional "de todas las jurisdicciones, organismos y entidades del Sector Público Nacional" deberán "priorizar la prestación de servicios mediante la modalidad de teletrabajo".

En tanto, el titular de cada jurisdicción determinará "los equipos de trabajadores y trabajadoras esenciales que deberán prestar funciones en forma presencial, en tanto se trate de áreas críticas de prestación de servicios indispensables para la comunidad y para el adecuado funcionamiento del Sector Público Nacional".

Por último, aclara que para implementar los controles, "el ministerio de Seguridad de la Nación dispondrá en coordinación y en forma concurrente con sus pares de las jurisdicciones Provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES controles en rutas, vías de acceso, espacios públicos, y demás lugares estratégicos".