Dos jugadores se suman a Jaguares

Los hermanos Ignacio y Santiago Ruiz, quienes por haber dado positivo en coronavirus no integraron la franquicia argentina Jaguares XV en Chile, en la primera etapa de la Superliga Americana, se sumaron al plantel nacional para formar parte de la segunda en Montevideo. El twitter oficial de Los Jaguares anunció la llegada de ambos forwards, quienes ya se instalaron en la burbuja sanitaria instalada en la capital uruguaya.

Jaguares XV lidera la Superliga Americana tras sus victorias ante Cafeteros Pro de Colombia (71-28), Selknam de Chile (65-8), Olimpia de Paraguay (77-13) y Peñarol de Montevideo (46-17). Además, se le dio por ganado (20-0) el partido ante Cobras de Brasil, ya que en la fecha inicial el equipo brasileño no pudo jugar por un contagio masivo en su plantel.

Y justamente los hermanos Ruiz (Ignacio hooker y Santiago octavo), formados en Regatas de Bella Vista, podrán debutar ante la franquicia brasileña el próximo fin de semana en la segunda etapa del torneo.



SIGUEN EN DUBAI

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7 s, tendrá hoy como rivales a Chile, Japón y Francia en la fase de grupos del Emirates Invitational 7s de Dubai, torneo preparatorio para los Juegos de Tokio 2021. El equipo que dirige Santiago Gómez Cora, que el fin de semana pasado obtuvo el primero de los dos sevens previstos en Dubai, debutará ante Chile a las 3.28 hora argentina.

Luego se medirán con Japón a las 7.30 y cerrarán con Francia, a las 10.30. El viernes se disputarán los cuartos de final, las semifinales y la final. Los Pumas 7s tienen un invicto de 15 partidos en 2021, ya que además ganaron los dos sevens jugados en Madrid a fines de febrero.