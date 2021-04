Midgets: pendiente una vez más de lo climático Deportes 08 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO A ESPERAR./ Si no se puede correr este domingo, se trasladará al domingo 18.

Una vez más, los pronósticos extendidos no son alentadores para el fin de semana, por lo que el panorama genera lógica incertidumbre acerca de la realización de la cuarta fecha del Torneo Oficial "Marcelo 'Colo' Sarponti" que el Midgets del Litoral, en principio, reprogramó para el próximo domingo 11 en el circuito "Juan F. B. Basso", de Vila.

Ante esa situación, la dirigencia de la AML, fiscalizadora de la categoría, adelantó que en caso de no poder correrse en la fecha citada, trasladará el espectáculo al domingo 18, con los mismos horarios. En consecuencia, se mantendrá informado a todos los actores de la especialidad sobre las decisiones que se adopten en este momento crucial de una temporada que ya sufrió varias interrupciones.

Además de lo climático, la AML estará atenta a las resoluciones que pueda adoptar el Gobierno en lo sanitario, un tema muy sensible a partir de un crecimiento exponencial que se viene observando en los últimos días en los casos de Covid-19. En este aspecto, las restricciones apuntan por el momento sólo a práctica deportiva en espacios cerrados.