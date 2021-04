Unión de Santa Fe busca a Rossi como Coordinador Deportes 08 de abril de 2021 Redacción Por El Club santafesino apuntó para la supervisión del fútbol amateur a quien se desempeña como Director Deportivo de la BH. "Primero me tendré que reunir con el presidente de Ben Hur", expresó a LA OPINION.

FOTO ARCHIVO PRETENDIDO./ Rossi tiene un plazo para contestar la propuesta.

Unión de Santa Fe se encuentra en negociaciones con Rubén Rossi, quien se desempeña como Director Deportivo de Ben Hur, para la función de Coordinador de Divisiones Inferiores.

El experimentado formador estuvo reunido con dirigentes de la entidad tatengue en la noche del martes y la respuesta final la tendría en los próximos días.

"No voy a tomar ninguna decisión de nada sin ver todas las variables que tengo que ver, porque eso ha sido lo que me ha caracterizado en mi vida, jamás he traicionado la ética ni los valores que siempre he defendido. Primero me tendré que reunir con el presidente de Ben Hur (Adrián Zenklusen) y ver las otras actividades que estoy desarrollando, si se pueden acomodar, y en base a las reuniones que tenga tomaré una decisión", expresó Rossi ante la consulta de LA OPINION.



CASI SEIS AÑOS EN BH

Rossi, además de su relación deportiva con Ben Hur que comenzó en 2015, también trabaja como coordinador de la UNL, en la escuela de técnicos de César Luis Menotti y es asesor de CONMEBOL. Cabe recordar que con anterioridad, quien fuera campeón del Mundo juvenil en 1979 en Japón junto a Diego Maradona en su etapa de futbolista, fue Coordinador del fútbol amateur en prestigiosos clubes, entre ellos River, y también en Colón de Santa Fe.

En poco tiempo Unión tuvo tres personas en ese puesto, primero Martín Ciccotello, luego Marcelino Galoppo y por último Walter Minella, quien se alejó en octubre del año pasado.

Cabe recordar, que otra situación que involucra a Ben Hur y Unión tiene que ver con la negociación por el pase del volante Joaquín Castellano, que tuvo el visto bueno para sumarse a la Reserva del elenco santafesino. Además, el Lobo pretende un resarcimiento por la partida de un par de juveniles por patria potestad en 2020 y que recalaron en esa institución de la capital provincial. Uno de ellos, el delantero Tobías Seguro, forma parte del plantel de Liga Santafesina y Reserva de AFA a las órdenes del entrenador Marcelo Mosset.