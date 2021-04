Sportivo Norte recibe a Unión Deportes 08 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Este jueves se pondrá en marcha la cuarta fecha de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con Sportivo Norte y Unión de Sunchales, adelanto que irá a las 21.30hs y contará con el arbitraje de Sebastián Garetto.

El ‘Negro’ viene de igualar 1 a 1 con Brown en San Vicente, mientras que los Bichos Verdes golearon 4-0 a Florida en Clucellas.

El resto de la fecha se jugará de la siguiente manera: Viernes 21.30hs: Bochazo vs Quilmes. Domingo 11/4: Ben Hur vs Ferro, Peñarol vs 9 de Julio, Libertad vs Florida, Ramona vs Talleres, Aldao vs Atlético, Tacural vs Brown.



POSICIONES: 9 de Julio 9, puntos; Arg. Quilmes 9; Atlético 7; Talleres MJ 6; Unión 4; Libertad 4; Florida 4; Ramona 4; Ferro 3; Brown 3; Aldao 3; Peñarol 3; Tacural 3; Bochazo 2; Sportivo 2; Ben Hur 0.