¿Y ahora se le va el DT? Deportes 08 de abril de 2021 Redacción Por Desde San Martín de Tucumán sondearon a Walter Otta, que si bien está muy cómodo y conforme en la Crema se podría marchar si la propuesta económica lo seduce. “Lo llamaron a mi representante, soy muy feliz en Atlético de Rafaela”, señaló el entrenador.

FOTO ARCHIVO WALTER OTTA. / El DT de la Crema fue sondeado por San Martín de Tucumán.

Si algo le faltaba a este Atlético de Rafaela es que empiecen a circular rumores de una posible salida de su entrenador. San Martín de Tucumán se quedó sin la dupla técnica Favio Orsi – Sergio Gómez, y Walter Otta apareció en el radar del elenco tucumano. Hubo contados con su representante, en las últimas horas.

Desde su llegada, y al día de hoy, el cordobés de Río Tercero manifestó estar feliz y contento en la ‘Crema’ y ante la llegada de este supuesto interés, sólo la parte económica podría sacarlo de Atlético. Ni la dirigencia albiceleste ni el propio DT tienen en la cabeza la salida, pero el llamado existió.

“Para irme de acá debe haber una propuesta muy buena en lo económico, ya que estoy muy feliz en el club”, reconoció Otta al sitio web palo y gol. Luego agregó: “Lo llamaron a mi representante, lo consultaron, pero yo le dije clarito que soy muy feliz en Atlético de Rafaela”.

Aún sin victorias en el torneo, si bien recién empieza y van cuatro fechas el equipo por el momento no ‘ilusiona’ desde lo futbolístico, y eliminado prontamente de la Copa Argentina hacen que el presente no sea el mejor.

Y más allá de la conformidad que muestra Otta con su estadía en Atlético, la posibilidad de marcharse es una alternativa: “A no ser que haya algo que cambie mi vida desde lo económico, ahí lo pensaría, pero estoy contento acá. Obviamente que todos queremos crecer desde lo económico pero debe ser algo muy muy bueno, sino es difícil que me vaya”, cerró.

En lo que respecta a la información que llega desde Tucumán, los principales apuntados para tomar la conducción técnica del ‘Santo’, más allá del reconocido llamado al representante de Otta, serían Sergio Vázquez, Gustavo Álvarez y Pablo De Muner.

Por lo pronto, Atlético deberá centrar todas sus energías en el compromiso del próximo domingo cuando este visitando a Ramón Santamarina por la fecha 5 de la zona B de la Primera Nacional, en donde buscará su primera alegría en el certamen y volver a convertir tras tres empates en cero.