Pitbull atacó a un niño: vecinos casi lo linchan Policiales 08 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

A las 15:30 del martes, se requirió presencia policial por una mordedura de un perro a un niño en una vivienda ubicada en la intersección de Av. Gabriel Maggi y calle España –barrio Italia- de este medio.

Rápidamente se hicieron presentes en el sitio, uniformados de la Subcomisaría 1ª y del Cuerpo Guardia de Infantería, quienes se toparon con una verdadera multitud enardecida de vecinos del barrio que arrojaban elementos contundentes hacia una vivienda ubicada en la citada esquina, rompiendo con proyectiles una vidriera y aberturas varias.

Mientras tanto, otro grupo de unas diez personas como mínimo, corrían por avenida Italia, pegándole con palos y patadas a un perro de la raza Pitbull.



RELATO

En ese contexto violento, los oficiales de policía pudieron dialogar con la dueña del domicilio identificada como MG, quien dio cuenta que ella no se encontraba en su casa y sólo había quedado su hija de 16 años.

La misma relató que sus perros de raza Pitbull, habían mordido gravemente a su vecino, un nene de 11 años de edad, llamado “Gonzalo”, que se había trepado al tapial medianero de su casa, y saltado al interior con intenciones de jugar con los animales, los cuales reaccionaron de la peor manera.

Un vecino del lugar, debido a la premura del caso, trasladó al niño en su auto particular hasta el Hospital “Jaime Ferré”, y poco más tarde llegó al lugar de los hechos una ambulancia de SIES 107 que brindó atención a la madre del menor de edad, quien en el afán de separar a su hijo de las mordeduras de los perros sufrió heridas en uno de sus brazos, ocasionándole cortes profundos y sangrado abundante.

En tanto el perro pitbull perseguido por los vecinos, había quedado en estado inconsciente sobre avenida Gabriel Maggi, haciéndose presente una mujer de ARPA (Asociación Rafaelina Protectora de Animales), quien dispuso el traslado del can a una clínica veterinaria para su atención ya que había quedado gravemente malherido por los golpes recibidos.

Minutos después, el hospital “Jaime Ferré” comunicó que el menor de edad y su madre, estaban fuera de peligro, y que sus lesiones fueron suturadas quedando en observación el menor y su madre dada de alta.