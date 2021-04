"Ojo con andar en la calle solo", le dijeron al secretario de Agricultura SUPLEMENTO RURAL 08 de abril de 2021 Redacción Por Jorge Solmi sostuvo que los mensajes fueron dejados en su oficina de Pergamino, y en el parabrisas del auto de un secretario. Solidaridad de la oposición.

IMAGEN INTERNET AMENAZAS. Texto de lo que se escribió IMAGEN INTERNET JORGE SOLMI. Secretario de Agricultura de la Nación.

Jorge Solmi, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, publicó cartas de amenaza y agravios contra él, su familia y su secretario.

De acuerdo a lo que explicó el funcionario, también recibió audios con el mismo tono intimidatorio. El propio Solmi afirmó que los mensajes de WhatsApp fueron enviados por productores de Pergamino.



AUDIOS Y AMENAZAS

"Ayer me pasaron unos audios muy violentos y hoy recibí estas dos amenazas. Lamento tanto que en un domingo de Pascua, con las pérdidas que venimos sufriendo y la necesidad de reconstruir nuestro país haya quienes piensen que la salida es la violencia y no el diálogo", explicó Solmi en su cuenta oficial de Twitter.



UNA AMENAZA

El secretario, que llegó a su puesto en la cartera de agricultura, ganadería y pesca en febrero en reemplazo de Julián Echazarreta, decidió hacer públicos los mensajes de agravio contra él y su familia.

"¡Solmi! Cuidate vos, tu familia y tu secretario. Ojo con andar en la calle solo", amenazó una de las dos cartas que le dejaron al funcionario.



PRODUCTORES

LOCALES

Tanto esa misiva como la otra fueron dejadas en el auto de un asistente de Solmi y en su oficina de la ciudad de Pergamino, localidad de la que es oriundo.

Respecto a los audios, el funcionario manifestó que se los hizo llegar un conocido de la ciudad, y que habían sido grabados por productores autoconvocados de allí.



POR DIFERENCIAS

POLITICAS

"Los audios son por diferencias políticas. ¿Cómo podes hacerle entender a un kirchnerista?, decían", graficó Solmi sobre la animosidad de los mensajes. Luego, aseguró que no tiene temor pero se deben tomar las precauciones necesarias.

"Me ha llamado gente de la oposición y me han mostrado un respeto grande", aseguró el funcionario sobre las repercusiones.

Y en su cuenta de Twitter, Solmi compartió una publicación del periodista Eduardo Feinmann donde repudiaba los hechos.



¿QUIEN ES SOLMI?

El funcionario ingresó al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca encabezado por Luis Basterra el 19 de febrero, en reemplazo del mencionado Echazarreta a través del decreto 121/2021.

Solmi es abogado, exdirigente de la filial Pergamino de la Federación Agraria Argentina (FAA) y antes de ser designado como secretario dirigía FOGABA, el Fondo de Garantías de Buenos Aires, encargada de financiar empresas del programa MiPymes en la provincia.

En su carrera política, fue diputado provincial y presidió la Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.



LAS AMENAZAS

Jorge Solmi responsabilizó a las diferencias políticas del sector, y contó detalles sobre los mensajes que recibió.

"No sé porqué de las amenazas", expresó Solmi en comunicación telefónica con "Mañanas argentinas" por C5N, y detalló que "el sábado me hicieron llegar unos audios que una persona había dejado en un grupo de productores autoconvocados de Pergamino. Eran audios muy violentos hacia mi familia, mis hijos, mi mujer y hacia mí también".

Además, señaló que los audios "tienen que ver con mi función, con el rol que desarrollo dentro de la Secretaría. Algunos de los productores están enrolados en la oposición.

Y recalcó que "hay una animosidad fuerte por parte de algunos productores".

“Antes de estar en el Gobierno trabajamos fuertemente cuando se implementaron las restricciones y hay quienes toman a la eliminación de las retenciones como una bandera”, opinó Solmi e incluso indicó que se hizo un "tractorazo" preventivo, antes de que el Gobierno tomara alguna medida sobre el sector.

SOLIDARIDAD DE

LA OPOSICION

Y finalizó sentenciando que "esto no tiene justificación. No tengo temor, pero tengo que tomar las precauciones necesarias porque no se sabe hasta dónde pueden tomar alguna acción, fundamentalmente con mis hijos. Me ha llamado gente de la oposición, hubo una ola de solidaridad enorme, si hay alguien que piensa de esta manera, es poca gente”.