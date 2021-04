Avanza en Diputados la investigación sobre Sain Locales 08 de abril de 2021 Redacción Por La Comisión resolvió citar a la diputada nacional, Lucila Lehmann, y a la auditora general del MPA, María Cecilia Vranicich. También se pedirán copias de las licitaciones realizadas del Ministerio de Seguridad durante la gestión del ex ministro.

Continúan las actuaciones sobre el expediente del ex ministro de Seguridad de la Provincia, Marcelo Sain en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y Diputadas, que ayer decidió citar a la diputada nacional denunciante, Lucila Lehmann y a la Auditora General del Ministerio Público de Acusación, María Cecilia Vranicich a la vez que resolvió solicitar información al Poder Ejecutivo sobre las licitaciones realizadas por el Ministerio de Seguridad durante la gestión del ex funcionario.

“Lo que está sucediendo es inédito y grave, en una situación donde hasta los propios fiscales están pidiendo no trabajar con el Organismo de Investigaciones”, dijo el legislador Joaquín Blanco en referencia a la resolución firmada por el fiscal Regional de Rafaela, Diego Vigo, en la que ordena a los fiscales de grado no trabajar con el Organismo de Investigaciones del MPA que preside Sain. “La diputada nacional Lucila Lehmann será convocada para que pueda detallar las motivaciones de su denuncia y para que aporte nuevos elementos”, explicó el diputado Blanco. Sobre la convocatoria a Vranicich, el legislador sostuvo que “en uno de los escritos presentados por la Auditora, ella declara brindándole competencias a esta comisión. Queremos conocer su parecer y su forma de entender este proceso”, agregó el diputado.

También se solicitará al Poder Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Contrataciones y Licitaciones, y al Tribunal de Cuentas, todas las copias certificadas de las licitaciones y contrataciones que realizo el Ministerio de Seguridad durante la gestión del ex Ministro. “El fiscal Carlos Arietti nos manifiesta en un escrito que está en curso la investigación de la licitación, a todas luces amañada, para la compra de armas israelíes. Entonces queremos tener todos los elementos para tratar de entender si es un caso aislado o fue parte de una conducta de la gestión Sain”, detalló Blanco.

Además, se pedirá al Fiscal General de Santa Fe, Jorge Baclini, lo resuelto en la Junta de Fiscales del pasado lunes, a raíz de la decisión del fiscal Regional de Rafaela, Diego Fernando Vigo, de ordenar a los fiscales de grado de no trabajar con el Organismo de Investigaciones mientras esté Marcelo Sain. “Lo que está sucediendo en términos institucionales es inédito y gravísimo. Queremos saber qué elementos tiene Baclini para resolver esta incompatibilidad manifiesta de la presencia del ex ministro de Seguridad en el MPA”, aclaró el diputado.

Lo resuelto fue con los votos del bloque del Frente Progresista, del bloque de Cambiemos y del bloque Somos Vida y Familia, y se opusieron los diputados del peronismo.



RECHAZO DEL

OFICIALISMO

Por su parte, el Bloque “Frente de Todos” del Partido Justicialista de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe expresó su preocupación ante la actitud de los diputados que integran la Comisión de Juicio Político de dicha Cámara porque "movidos sólo por intereses partidarios intentan llevar adelante un proceso de juicio político al margen de las normas constitucionales y legales vigentes".

"El intento de juicio político contra el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, no puede seguir adelante tras la renuncia del mismo a su cargo, aceptada por el gobernador Omar Perotti (decreto 215 del 19 de marzo de 2021). Allí mismo debió extinguirse la acción impulsada por la oposición, ya que tras su renuncia la única decisión que le cabe a la Comisión es cerrar el proceso, disponer su archivo y abstenerse de impulsar medidas investigativas en dicho ámbito", planteó el bloque oficialista que es minoría en Diputados.

Para el bloque que preside Leandro Busatto, "parece absurdo tener que explicarlo, pero la renuncia de Sain y su aceptación constituyen hechos políticos y jurídicos en los que se han cumplido todos los pasos formales y sustanciales que corresponden, por lo cual ha asumido en dicha cartera un nuevo ministro de Seguridad, Jorge Lagna, quien está en funciones, todo lo cual es de público y notorio conocimiento".

"Resulta llamativo que un sector de la oposición esté más preocupado en discutir nombres propios (en este caso el de Sain) que en discutir cuestiones de fondo como la reforma de las leyes de seguridad, presentadas hace meses por el Poder Ejecutivo y sin posibilidad, hasta el momento, de ser discutidas. Los niveles de violencia que ha alcanzado la provincia en la última década merecen un debate serio sobre las políticas implementadas y a implementar, y no sobre nombres propios, más aún desde el sector político que gobernó Santa Fe durante esa década", planteó el bloque de diputados peronistas.

Asimismo, consideró que "el artículo 98 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe precisa taxativamente contra quiénes se puede iniciar un juicio político, cuyo objetivo final es la destitución del cargo; por si hiciera falta aclararlo, no puede destituirse a quien ya no es Ministro. No se puede extender el proceso a ninguna otra función pública, ni a quien ha dejado voluntariamente de ejercer el cargo por el cual se lo cuestiona. Por lo tanto, no queda otro camino que cerrar el proceso".

Por último, señala que el ex Ministro de Seguridad "se ha reintegrado a su cargo de Director del Organismo de Investigación del Ministerio Público de la Acusación, cargo que obtuvo por concurso (durante la gestión anterior) y en el que tenía licencia legal y oportunamente otorgada por el Fiscal General del MPA para ejercer en la citada cartera, y quien en virtud de la renuncia del Ministro a la misma, resolvió el cese de licencia y la reintegración a sus funciones".