Dos proyectos para tratar en la sesión del Concejo Locales 08 de abril de 2021 Redacción Por El Concejo sesionará y votará hoy un pedido para extender el saldo negativo de la ZEC y un proyecto del Ejecutivo para modificar los montos límites para compras y licitaciones municipales.

Luego de que el jueves pasado no llevó a cabo su sesión pública por el feriado de Semana Santa, hoy desde la 9 el Concejo Municipal volverá a sesionar para tratar una minuta de comunicación presentada por el bloque de Cambiemos para extender el saldo negativo de la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC), y un proyecto del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) que solicita la modificación de montos límites establecidos por la Ordenanza N° 4756 para las compras y licitaciones del Estado local.

Acerca de esta última iniciativa, se plantea modificar el artículo 2º de la Ordenanza Nº 2535 (modificada por las Ordenanzas Nº 2758, 3515, 3720, 4182 y 4756), que quedará redactada de la siguiente manera: Art. 2. º) Para todo lo que se relacione con obras públicas municipales, corno también para enajenaciones, compras, trabajos, instalaciones, reconstrucciones y contratos en general, deberá procederse con arreglo a los montos que a continuación se consignan, sin perjuicio de que por aplicación de las causales previstas en los artículos 5.0 7.0 y 14.0 de la presente Ordenanza y demás normas de la legislación vigente pueda recurrirse por vía de excepción y a criterio del DEM a la licitación o al concurso.

Asimismo especifica que, a) Licitación Pública Más de $ 2.800.000; b) Licitación Privada, concurso, subasta pública Más de$ 800.000 $ 2.800.000; c) Contratación directa con solicitud de 3 presupuestos como mínimo Más de $ 175.000- $ 800.000; d) Contratación Directa: $ 175.000 inclusive.

El presidente del Concejo, Germán Bottero, indicó que “lo que pidió el Ejecutivo es un aumento, es decir, actualizar los precios en un 150%, que la compra directa vaya de $ 70.000 a $ 175.000; concurso privado de precios de $ 380.000 a $ 800.000; la licitación privada que vaya de $ 1.150.000 a $ 2.800.000 y a partir de allí empieza la licitación pública. Nosotros lo que acordamos es darle los dos primeros ítems, es decir aceptárselos, y después el límite entre licitación privada (donde piden $ 2.800.000) llevarlo hasta $ 2.000.000, ahí donde estamos hablando de montos importantes, insisto el límite entre la licitación privada y la pública, no moverlo tanto”.

Bottero especificó que “porqué le dijimos que sí a algunas cosas y a otras que no, o porqué ese porcentaje de aumento que obviamente es mucho, tiene que ver con que hace del 2015 que no se actualiza, si analizamos lo que fue la inflación durante todo este tiempo, nos pareció que el pedido es razonable”.