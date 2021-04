Argentina enfrenta una pobreza inédita Notas de Opinión 08 de abril de 2021 Redacción Por ¿Qué futuro pretendemos construir si permitimos que nuestros niños se críen en condiciones infrahumanas, rodeados de abusos, sin una alimentación adecuada y a expensas de las migajas que les pueda dar el Estado?

Por Cynthia Hotton (*)



BUENOS AIRES, 8 (Especial para NA). - Los altos índices de pobreza no son consecuencia de la suba de precios de los alimentos, como salieron a decir desde el Gobierno. La pobreza es por el fracaso de las políticas del kirchnerismo y del presidente Alberto Fernández.

La corrupción genera pobres y la inflación lo que hace es profundizar su estado de vulnerabilidad.

Argentina hace tiempo que surfea en una estanflación. El Gobierno se la pasa acorralando y persiguiendo a los sectores productivos, que no encuentran incentivos para invertir y generar empleo bajo este panorama de total incertidumbre y sin reglas claras.

Impulsar la economía a través del gasto, mediante obras públicas, no es una solución cuando lo que abunda es la corrupción.

Recientemente se dieron a conocer los datos del INDEC. Enfrentamos una pobreza inédita, bajo un escenario de estanflación, desempleo y corrupción.

En el informe se destaca que la pobreza subió a un 42% y ya son cerca de 19 millones las personas de nuestro país en ese estado.

Un país con riqueza natural y con una capacidad de producción para alimentar a una población diez veces mayor de la que tenemos, sufre la desidia de un Gobierno que prefiere mirar para otro lado y atender a intereses espurios de los integrantes del poder de turno.

Nada más anti-pueblo que el kirchnerismo, preocupado por devolverle a Cristina Kirchner los millones investigados por lavado de dinero antes de resolver el problema de los otros: de los 19 millones de pobres y de los cinco millones de indigentes que tiene nuestro país.

Los dolorosos números aún muestran un panorama más crudo: el 57% de los niños menores de 14 años está por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué futuro pretendemos construir si permitimos que nuestros niños se críen en condiciones infrahumanas, rodeados de abusos, sin una alimentación adecuada y a expensas de las migajas que les pueda dar el Estado?

Duelen estos números, porque no son solo cifras, son vidas humanas que crecen en situaciones indignas.

Venimos de tener un Gobierno que prometió "Pobreza Cero" a otro que dijo que iba a poner a la Argentina de pie. Lo concreto es que en los últimos cuatro años los números se fueron agudizando. Se incrementó la pobreza de un 32% a un 42% y casi se duplicó la indigencia.

Mientras, un panorama totalmente opuesto se da en el mundo político, donde todo sirve para llenarse los bolsillos: los dirigentes aprovecharon la crisis sanitaria para continuar con sus negociados.

Sin embargo, salieron a la luz que el 92% de las compras que realizó el Estado a raíz de la emergencia sanitaria fueron contrataciones directas, sin licitación y con sobreprecios escandalosos.

Los datos se dieron a conocer tras una investigación realizada por la consultora Ruido - Red contra el Silencio Oficial, integrada por comunicadores sociales, especialistas en datos abiertos y referentes de organizaciones civiles.

La solución, lamentablemente, no está a la vuelta de la esquina. Son muchos años de negligencia, décadas de sucesiones de gobiernos con una ambición desmedida por el poder y por el dinero.

Sin embargo, si dejamos de repetir las mismas recetas, si miramos más allá del populismo que promete pan y circo, vamos a poder transitar un cambio en serio para el país que soñamos.



(*) Economista, diplomática y ex diputada nacional.