Por la suba de los casos, en Rafaela se aplicarán las nuevas restricciones Locales 08 de abril de 2021 Redacción Por La ciudad registró ayer 45 nuevos contagios de Covid en tanto que aumentan los casos activos y las personas aisladas. Si bien el Gobierno nacional anunció nuevas restricciones a partir de la 0 hora del viernes, la Provincia y el Municipio recién darán a conocer los detalles de la implementación durante este jueves.

GRAFICOS PRENSA MUNICIPAL

Como el departamento Castellanos es uno de los 87 distritos del país con mayor riesgo de contagios, no hay demasiado margen para que Rafaela esquive la aplicación de las nuevas restricciones que ayer anunció desde Olivos el presidente de la Nación, Alberto Fernández, principalmente en lo que hace a la nocturnidad y los horarios de atención de bares y restaurantes. Más aún si se considera que en los últimos dos días se han reportado 103 casos positivos en la ciudad que ha encendido las alarmas en la Municipalidad y en el Hospital "Dr. Jaime Ferré", que registra un crecimiento de los pacientes internados tanto en sala general como en la Unidad de Terapia Intensiva.

Ante el fuerte incremento de casos positivos de Covid, que en el país promedian un 36 por ciento en la última semana, los bares y restaurantes deberán cerrar sus puertas a las 23:00 mientras que la circulación estará prohibida entre las 0 y las 6 de la mañana, a la vez que se suspenderán las reuniones sociales. El tradicional bar La Mula de barrio 9 de Julio ya anunció en sus redes sociales que el nuevo horario de atención será de 19:30 a 23 a pesar de que desde la Municipalidad de Rafaela pidieron a los empresarios gastronómicos "paciencia" para las definiciones. "Aún no salió el decreto del Gobierno nacional. Debemos aguardar su publicación. Y luego veremos cómo adhiere la provincia de Santa Fe" fue la respuesta que brindaron funcionarios municipales de primera línea a los bares rafaelinos. Incluso la actividad de los cines también deberá modificar los horarios de exhibición en caso que finalicen más allá de la hora 0.

Se espera que el gobernador, Omar Perotti, resuelva este jueves la adhesión de la Provincia a las restricciones dispuestas por la Nación y si defina si habrá una diferenciación por departamentos en función de la situación epidemiológica de cada uno de ellos. Además de Castellanos, también reflejan una elevada razón e incidencia los departamentos de Rosario, Caseros, Belgrano y Rosario, los que no tendrían más alternativa que aplicar las nuevas medidas restrictivas.

Las medidas anunciadas por el presidente Fernández, que regirán desde las cero hora de este viernes hasta el 30 de abril, contemplan además la suspensión de todas las reuniones sociales y las que se realicen al aire libre donde se congreguen más de 20 personas, el cierre de los bingos y casinos en tanto que las salones de fiestas y los deportes que se realicen en el interior no podrán congregar a más de 10 personas.



REPORTE

Rafaela confirmó ayer 45 nuevos casos de Covid mientras que la provincia de Santa Fe reportó 1.280 positivos en las últimas 24 horas, lo que confirma la tendencia en alza y la llegada de la tan temida segunda ola. Con estos registros, los infectados en la ciudad desde el comienzo de la pandemia ascienden a 7.307 a la vez a nivel provincial el total acumulado se ubica 237.114.

De acuerdo al reporte del Municipio, hay 296 casos activos y 552 personas aisladas en tanto que las víctimas fatales suman 139. De todos modos, se informó que fallecieron dos personas a raíz del Covid aunque el dato aún no había sido oficializado por las estadísticas de la Provincia, por lo que el dato actualizado sería de 141 muertos. Para tener el cuenta, marzo había terminado con 7.132 contagios, 199 casos activos y 369 personas aisladas.

En el Hospital Dr. Jaime Ferré se encuentran internadas en la Unidad de Terapia Intensiva 19 pacientes, 10 de los cuales recibe asistencia respiratoria mecánica. Y en sala general permanecen internados 14 personas con Covid y una con síntomas de haberse infectado.

En la Provincia, se registraron 10 fallecimientos en las últimas 24 horas que eleva el total acumulado desde el inicio de la pandemia a 4.217.

En relación a los contagios, Rosario registró 447 nuevos casos, Santa Fe 100 y Rafaela completó el podio con 45. Después siguieron San Guillermo con 40, Carcarañá con 33, San Lorenzo con 32, San Jorge con 16, Sunchales con 15, Ceres y Frontera con 12, San Cristóbal con 11, Plaza Clucellas 4 (todos reportados en otra jurisdicción) Angélica 1, Humberto Primo 1 y Ramona 1.



RAZON E INCIDENCIA

El departamento Castellanos, calificado como de alto riesgo en materia de contagios, tiene una razón de 1,39 y una incidencia de 245,55 según el Ministerio de Salud de la Nación. Cabe aclarar que "razón" se da cuando "el cociente (resultado de dividir) entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos, sea superior a 1,20 (es decir, que los casos aumenten un 20% de una quincena a la otra)". Por su parte, la "incidencia" se da cuando "el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100 mil habitantes, sea superior a 150".



VACUNACION

Según el Ministerio de Salud, hasta el momento en la provincia fueron vacunadas 369.946 personas, 313.743 con la 1° dosis y 56.203 con la 2°, de las 484.800 dosis que recibió Santa Fe (423.000 corresponden a la 1° dosis y 61.800 a la 2°). El total de dosis corresponden a las tres vacunas que llegaron a la provincia, es decir Sputnik-V, Covishield y Sinopharm.

En tanto, la coordinadora del Programa de Inmunizaciones de la Provincia, Soledad Guerrero, informó que sólo 145 personas que habían sido vacunas en territorio santafesino contrajeron el virus luego de recibir la primera dosis. En porcentajes, esto se traduce en un 0.06%, por debajo de la media nacional de un 0.20% según publicó LT 10.