Restricciones y advertencia en el anuncio del presidente Fernández Nacionales 08 de abril de 2021 Redacción Por

FOTO NA A SOLAS. El presidente Alberto Fernández al aire libre en Olivos.

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El presidente Alberto Fernández advirtió que en las últimas semanas "el relajamiento social" creció, por lo que anunció medidas restrictivas hasta el próximo 30 de abril, que afectan a la circulación, el transporte público y los viajes de turismo, entre otros.

"Lo que suceda en la segunda ola va a depender de las medidas que implementemos, de los controles en cada distrito y de la responsabilidad de cada uno", sostuvo Fernández.

En un mensaje grabado, el jefe de Estado subrayó que su gobierno quiere "cuidar la salud, la actividad económica y la presencialidad en las escuelas".

"Cuanto más alta sea la transmisión, más medidas adoptaremos", advirtió el mandatario nacional, que también volvió a llamar a la oposición a mantener la unidad "más allá de las diferencias políticas".

Y enfatizó: "No me gusta que se haga política con la pandemia, es una amenaza feroz que la humanidad enfrenta. La pandemia continúa y está volviendo con más rigor".

"La Argentina ha entrado en la segunda ola. En los países europeos y en los países de nuestra región, la segunda ola duró varios meses", indicó.

El jefe de Estado alertó sobre el aumento "del 36 por ciento" en los casos en los últimos siete días en todo el país y "un 53 por ciento en el AMBA".

"El virus ataca primero el conglomerado urbano del AMBA y luego se irradia hacia el interior del país", remarcó.

Tal como anticipó NA, el Gobierno nacional publicará en las próximas horas un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establecerá una restricción nocturna para la circulación entre la medianoche y las 06:00.

Esa restricción horaria implica que hasta las 23:00 podrán permanecer abiertos los locales gastronómicos, en tanto que a partir de la medianoche y hasta las 06:00 se restringirá la circulación general y solo podrán estar en la calle los trabajadores esenciales.

"Les pido que me acompañen en este esfuerzo. Vamos a redoblar los cuidados y la vacunación en estos meses", resaltó Fernández, que grabó el mensaje mientras permanece aislado por coronavirus.

Según se dispuso, el transporte público será solo para ser utilizado por trabajadores esenciales y aquellos que estén relacionados con el dictado de clases en escuelas.

Hasta el 30 de abril próximo los casinos, bingos y discotecas deberán cerrar, en tanto que cines y teatros se mantendrán funcionando con aforo reducido.

En cuanto a los viajes, se suspenderán las salidas del país con fines turísticos, a la vez que se cancelarán los viajes de egresados y las competencias deportivas amateurs en todo el territorio nacional.

Las restricciones que se aplicarán variarán dependiendo del semáforo epidemiológico que el pasado martes el Gobierno informó que tiene a 85 departamentos del país en zona roja por algo riesgo.



UNA POR UNA

De acuerdo a las nuevas disposiciones, que entrarán en vigor a partir de la 0:00 de este viernes, se aplicarán las siguientes medidas en la Capital Federal, conurbano bonaerense y otros distritos de alto riesgo epidemiológico por Covid-19:

- Se suspenden actividades sociales en domicilios particulares.

- Se suspenden reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas.

- Se suspenden actividades de Casino, Bingo, Discotecas o cualquier salón de fiestas.

- Se suspende la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas.

- Se establece el cierre de los bares y restaurantes a partir de las 23:00.

- Se prohíbe la circulación entre las 00:00 y las 06:00 de la mañana de cada día. Según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar.

- Estas medidas de cuidado estarán vigentes desde la 00:00 hora de este viernes 9 de abril hasta el 30 de abril.

- Quedan suspendidos en todo el país los viajes grupales de egresados, de estudio y de grupos turísticos.