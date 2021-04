Desvalijaron una vivienda y huyeron en una moto robada Policiales 07 de abril de 2021 Redacción Por EN BARRIO VILLA LOS ALAMOS

Siendo las 23.50 de la noche del lunes, personal de la Brigada Motorizada de la Agrupación Cuerpos que se encontraba patrullando la vía pública, reciben vía radial un alerta sobre un ilícito en desarrollo en una vivienda de Av. Pucará al 2100 en barrio Villa Los Alamos, mensaje que fue transmitido de urgencia por el servicio 911 a la Comisaría 15ª de dicha jurisdicción.

Momentos después, personal del Centro de Monitoreo Urbano informó a los oficiales actuantes, divisar por las cámaras de seguridad la marcha de una motocicleta con dos ocupantes sobre Ruta Provincial N° 70, doblando estos mismos sujetos luego por calle Santos Dumont, y que llevaban consigo lo que parecía un ventilador de pie.

Con la urgencia del caso, los efectivos se dirigieron a ese enclave ciudadano sin lograr divisar la moto en cuestión, por lo que se procedió a realizar un operativo de saturación en la zona, de difícil acceso ya que se trató de un campo con matorrales donde reinaba la oscuridad dada la altura de la noche.

No obstante, el esfuerzo rindió sus frutos ya que procedieron al hallazgo de los elementos sustraídos desde la vivienda de mención junto a la motocicleta en la cual escapaban, sobre calle Santos Dumont entre Ruta Provincial N° 70 y Av. Roca, pero no así sus ocupantes que lograron fugarse.

Cabe mencionar que las víctimas del presente hecho fueron identificadas por sus iniciales como MEB y ABB, ambas de 21 años.

Entre los elementos robados y secuestrados por la Policía se encontraba dinero en efectivo, dos televisores pantalla plana (42” y 24” aproximadamente), una notebook con su respectivo cargador, un ventilador de pie, un teléfono celular, una plancha y un secador de cabello, una pava eléctrica, ollas tipo Essen, herramientas de mano, una cuchilla de cocina, un bolso cosmético con elementos personales, dos monederos, bolsos y mochilas varias de marroquinería.

Informado de lo sucedido el fiscal en turno, este dispuso el secuestro de los elementos hallados ya que tenían relación con el Robo cometido momentos antes y su entrega a la Comisaría 15ª por razón de jurisdicción.

Cabe destacar finalmente, que la motocicleta poseía pedido de secuestro por Robo, a requerimiento de la Subcomisaria 19ª de Villa San José, de marzo de este año.



REMIS EN RAFAELA Y

ROBO EN FRONTERA

La Policía detuvo ayer a un sujeto que el domingo asaltó a un remisero de esta ciudad de Rafaela en la ciudad de Frontera.

Esto se produjo luego de seis allanamientos realizados en la jornada de ayer en la ciudad de Frontera y en el barrio Acapulco de Josefina, donde se detuvo al joven que el pasado domingo cometió el ilícito.

La fuente policial en la que abrevó LA OPINION online, dio cuenta de que el sujeto está acusado del delito calificado provisoriamente como “robo calificado por el uso de arma”, cometido luego de ascender a un remís en nuestro distrito solicitando se lo lleve hasta Frontera, donde cometió el delito antes mencionado, que le reportó una suma de dinero y otros efectos del trabajador del volante.



HALLAZGO DE

UNA MOTO

Siendo las 17.10 del lunes, personal del Cuerpo Guardia de Infantería que realizaba recorridas en un sector del norte de la ciudad, más precisamente un camino rural atrás del Autódromo, al costado del camino entre los árboles, logró divisar un motovehiculo de color azul en aparente estado de abandono.

Solicitado a la base via radial, información si sobre dicha motocicleta pesaba algún tipo de pedido de secuestro, esto arrojó resultados negativos, por lo que los uniformados procedieron al formal secuestro de la moto, marca Honda Titán 150 c.c., de color azul, realizando las actuaciones correspondientes que fueron entregadas a la Comisaría N° 13.



ACCIDENTE DE TRÁNSITO

En la tarde del lunes ocurrió un siniestro vial en Autovía Ruta Nacional N° 19 rotonda Ruta 20S jurisdicción de la localidad de Colonia Cello.

Fueron partícipes un camión Volkswagen modelo 2013 con acoplado conducido por un joven de 25 años y un automóvil marca Ford Focus guiado por un hombre de 34 años. A raíz de la colisión

quien se conducía en el automóvil resultó con lesiones de carácter reservado siendo derivado al Hospital Jaime Ferré de la ciudad de Rafaela.

Asistieron al lugar del hecho personal del servicio de emergencias SIES 107 y de la Subcomisaria N° 22 de Colonia Cello.