Visiones diferentes sobre la muerte de Wey Zapata Deportes 07 de abril de 2021 Redacción Por Orly Terranova cuestionó que lo dejaran correr, mientras que Adrián Hang opinó que no estaba en inferioridad de condiciones. La familia donó sus órganos y salvó a un chico mendocino.

FOTO ARCHIVO APASIONADO./ Zapata siguió corriendo con un solo brazo y murió en una carrera.

La muerte de Alberto “Wey” Zapata llenó de luto a todo el mundo motor nacional. El piloto de Motocross, quien había perdido uno de sus brazos en un accidente, falleció el domingo tras una caída durante una competencia en San Agustín, Córdoba. El protagonista que habló sobre este triste momento fue Adrián Hang, quien perdió su pie derecho y pierna izquierda en un accidente. También opinó sobre la opinión de “Orly” Terranova que despertó polémica.

“La asociación de Motociclismo hizo bien en darle la licencia y no considero que estaba en inferioridad de condiciones. Pasó lo que pasó por cosas del destino y no por lo que dijo Terranova. En la opinión de 'Orly' hay algo de egoísmo y discriminación”, expresó en primera instancia Hang, campeón de Turismo Italiano en 2003, a Carburando.

Y luego agregó: “Esto pasó como le podría haber sucedido a cualquier otro piloto. Sino yo también le hubiera echado la culpa que perdí las piernas porque me chocó otro, cuando en realidad me despisté. Fue un golpe de carrera con mucha mala suerte. Es una lástima porque él iba a ser un ejemplo de deportista como lo fue Daniel Scioli como lo fui yo en su momento”.

Terranova había posteado en Instagram "¡¡Qué fea noticia!! Cada vez que alguien me preguntaba o comentaba del caso de este chico yo dije 'alguien le tiene que avisar que pare, que cuide su vida, si más preciado activo. Su entorno no lo hizo, se lo motivaba para que sea ejemplo. Terminó siendo un pésimo ejemplo. La vida golpea, a veces muy fuerte y hay que saber cuándo algunas cosas se acaban', expresó el piloto reconocido por sus participaciones en el Dakar.



LA FAMILIA DONO SUS ORGANOS

Luego de este duro momento, la familia del piloto sanjuanino decidió donar los órganos y salvaron a un joven que esperaba un trasplante de pulmón hace 13 años. La familia de Zapata tomó la decisión de donar los órganos y le salvaron la vida a Ariel, un joven de 23 años que esperaba hace mucho tiempo un trasplante de pulmón. El trasplante se hizo el mismo domingo y fue un verdadero alivio para el chico mendocino.

“De chico no le daban muchos años de vida. Fue muy duro para la familia tener que decirle eso. Pero fueron pasando los años y con la fe de todos y las ganas de vivir que tiene él, hizo una vida normal. Aunque no podía practicar su deporte favorito (el fútbol)”, señaló Brayam Gabriel, un primo del trasplantado a Diario Móvil, un sitio web sanjuanino. Y luego agregó: “La mano que él perdió en el otro accidente, es la mano que Dios le dio a mi primo para que siga viviendo”.