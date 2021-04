Spataro reemplaza a Barrichello Deportes 07 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El equipo Toyota Gazoo Racing YPF anunció a través de sus redes sociales que Emiliano Spataro fue designado como el sustituto de Rubens Barrichello para la tercera fecha de Súper TC2000, la cual se desarrollará este fin de semana en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba. El brasileño no podrá ser de la partida debido a que no puede ingresar al país por las restricciones de viaje impuestas por el Gobierno Nacional en torno a la pandemia del COVID-19.

De esta manera, Spataro volverá a correr en la categoría como piloto titular después de tres años, aunque su última participación fue en los 200 Kilómetros de Buenos Aires de 2019 como invitado de Julián Santero justamente en el equipo que comanda Darío Ramonda.



CORRERAN SIN PUBLICO

La tercer fecha de Súper TC2000 que se disputará este fin de semana en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba será a puertas cerradas. Las autoridades locales, entre ellos el COE (Centro de Operaciones de Emergencias), no autorizaron el ingreso de público a las carreras debido a la situación sanitaria por la pandemia de COVID-19.

Vale recordar que dicho trazado albergó dos fechas del torneo anterior y en ninguna hubo presencia de espectadores. Lo mismo había sucedido en Río Cuarto, el otro trazado de la provincia que tuvo una carrera en el último certamen.