Corea del Norte no va a los Juegos Olímpicos

BUENOS AIRES, 7 (NA) - Corea del Norte se convirtió en las últimas horas en el primer país en anunciar que no participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 debido a los riesgos que genera el coronavirus y con la intención de "proteger" a sus atletas de la crisis sanitaria. El Comité Olímpico de ese país decidió en una reunión celebrada el lunes que no "participará en los 32º Juegos Olímpicos", según detalló el portal Sports in the DPR de Corea administrado por el Ministerio de Deportes.

De esta forma, Corea del Norte es el primer país que decide darse de baja del evento deportivo más importante del mundo y se suma a Rusia, que no podrá participar por el escándalo de doping que protagonizó en 2018. Esta será la primera vez desde 1988 que Corea del Norte no estará en unos Juegos Olímpicos por decisión propia: en aquel momento boicoteó la cita en Seúl, la capital de Corea del Sur, y cuatro años antes tampoco acudió a Los Angeles 1984.

Este hecho se agrega a la decisión del Comité Olímpico Internacional y los organizadores de Tokio 2020 respecto a la prohibición de ingreso para fanáticos extranjeros para vibrar con la cita deportiva, que se reprogramaron entre el 23 de julio y el 8 de agosto.

La última prueba, ensayo general de lo que serán las competiciones olímpicas, se celebró del 6 al 8 de marzo de 2020, antes de que la situación sanitaria impactara en el mundo. Pero desde ahora y hasta el comienzo de los Juegos, habrá 18 competiciones en el programa, que comenzaron con el rugby en silla de ruedas. Las pruebas de atletismo, programadas el 9 de mayo en el Estadio Nacional de la capital japonesa, serán las únicas entre las que organiza Tokio 2020, en recibir deportistas extranjeros y espectadores en las gradas.