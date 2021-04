Ajedrez: torneo Abierto en la Española Deportes 07 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El próximo domingo se jugará en instalaciones de la Sociedad Española de nuestra ciudad un Torneo Abierto de Ajedrez, el mismo llevará el nombre “Alejandro Brasca, 50 años curando” en homenaje al ferviente colaborador de la entidad como así también al reconocimiento de su vida dedicada al arte de curar, precisamente en los próximos días se cumplen cincuenta años de su graduación como médico.

El sistema de juego será suizo a seis rondas con un tiempo de reflexión de 15 minutos más cinco segundos de adición por cada jugada, estando previsto el inicio a partir del las 10,30 horas, habrá premios para las distintas categorías. Entre los invitados se destaca la presencia del Maestro Internacional Marcelo Tempone, ex campeón mundial cadete, ex campeón argentino mayor, dos veces sub campeón de la categoría máxima de nuestro país y representante olímpico en diversas oportunidades.

Otro animador de lujo será el ajedrecista local actual campeón rafaelino Ignacio Raviolo. A los mencionados se sumará un nutrido número de ajedrecistas de la ciudad y zona para así conformar un muy buen torneo acorde a los que usualmente organiza la entidad anfitriona.

El torneo con esta modalidad presencial es el reinicio de la actividad en el presente año después de la pandemia que aqueja a todo el mundo. En este sentido la capacidad de inscriptos será limitada para lo cual se implementará un protocolo que prevé un estricto cuidado sanitario.

Todos los interesados en participar deberán comunicarse con la escuela de ajedrez sita en Avenida Mitre. Previo al torneo, el próximo sábado, Tempone ofrecerá una simultánea a 20 jugadores de nuestra ciudad, este evento también se desarrollará en la Sociedad Española a partir de las 18 horas.



CLASES DE AJEDREZ

Se recuerda que la Sociedad Española continúa con sus clases para socios de la entidad, abierta para ajedrecistas de todas las edades, sexos y niveles, las mismas se dictan los días viernes mientras que todos los jueves por la noche se juegan torneos rápidos denominados ping pong.

Las instalaciones cuenta con una sala perfectamente acondicionada para la practica del juego ciencia, además de contar con material de primera calidad. Las clases están a cargo del profesor Daniel Dickau.