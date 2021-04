Sin Ormaechea, la lista de Argentina Deportes 07 de abril de 2021 Redacción Por Nadia Podorosa encabeza el equipo que recibirá a Kazajistán

FOTO ARCHIVO ROSARINA. Podoroska, raqueta 1 de Argentina.

Nadia Podoroska, Lourdes Carlé, Victoria Bosio, Guillermina Naya y Jazmín Ortenzi son las cinco tenistas argentinas que convocó la capitana Mercedes Paz para la serie ante Kazajistán, por los playoffs de la Billie Jean King Cup, el próximo 16 y 17 de abril en el Córdoba Lawn Tenis Club. El seleccionado femenino -que no tendrá en esta oportunidad ala sunchalense Paula Ormaechea- buscará con estas jugadoras un lugar en los Qualifiers 2022, clasificatorio para las Finales de la competición por equipos más importante del mundo (ex Copa Fed).

"Sabemos que Kazajistán tiene un equipo muy competitivo, de primera línea, con dos jugadoras top 30 y otra que está entre las 100; pero nosotras contamos con Nadia Poderosa (Podoroska, actual 46° del mundo), a quien la acompaña un grupo de jugadoras con muchísima ilusión. El corazón nuestro es grande y jugar por los colores es algo que nos motiva como equipo", expresó Mecha Paz a prensa de la AAT.

La capitana elegirá a cuatro de las cinco convocadas cuando finalice el torneo en el Jockey Club Córdoba. "No tenemos nada que perder y mucho por ganar. Estamos con muchísimas ganas, ya que esta serie se ha postergado un año, así que vamos a dar todo lo mejor", agregó la exjugadora y capitana.

Luego de superar invicta la instancia de febrero de 2020 en Chile, donde ganó las cuatro series disputadas, Mercedes Paz logró consolidar una base de jugadoras que ahora buscará dar el golpe frente a Kazajistán. Podoroska (récord 12-5 en BJK Cup) subió más de 200 puestos en el ranking de la WTA en un año y a los 24 años se convirtió en la número uno del tenis sudamericano y en la líder indiscutible del equipo nacional.

La serie, organizada por la Asociación Argentina de Tenis con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba y la Federación Cordobesa de Tenis, se disputará al mejor de cinco puntos -cuatro singles seguidos de un dobles, en partidos a tres sets- entre el viernes 16 y el sábado 17 de abril, sobre polvo de ladrillo. TyC Sports televisará todos los partidos.