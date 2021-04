Unión de Sunchales tiene el árbitro para el debut Deportes 07 de abril de 2021 Redacción Por Gastón Brizuela Monsón, de Río Tercero, arbitrará al Bicho Verde ante Gimnasia y Tiro

El fin de semana venidero dará comienzo el torneo Federal A 2021, en el que Unión de Sunchales integrará la Zona B. El equipo dirigido por Adrián Tosetto estará debutando como local frente a Gimnasia y Tiro de Salta, a partir de las 16.30 con el arbitraje Gastón Brizuela Monzón, de Río Tercero.

El reglamento establece que en cada zona el certamen se llevará a cabo por el sistema de puntos, las cuales jugarán todos contra todos a dos ruedas (dentro de su zona), en partidos de ida y vuelta. Los ganadores de cada zona disputarán el primer ascenso, mientras que del segundo al octavo de cada grupo clasificarán para los play offs por el segundo ascenso.

El programa de encuentros en la Zona B, es el siguiente:

Sábado 10, a las 16, Crucero del Norte de Misiones vs. Juventud Unida de Gualeguaychú, Francisco Acosta (Santiago del Estero).

Domingo 11: a las 16 Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Sarmiento de Resistencia, Nahuel Viñas (Alcorta); Defensores de Pronunciamiento vs. Sp. Belgrano de San Francisco, Joaquín Gil (San Pedro); a las 16.30 Racing de Córdoba vs. Douglas Haig de Pergamino, Pablo Nuñez (San Juan); Unión de Sunchales vs. Gimnasia y Tiro de Salta, Gastón Brizuela Monsón (Río Tercero); a las 17 Central Norte de Salta vs. Boca Unidos de Corrientes, Nelson Bejas (Tucumán); 17.30 Chaco For Ever de Resistencia vs. Sportivo Las Parejas, Rodrigo Rivero (Santiago del Estero). Libre: Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay.