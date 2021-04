Sain al borde de poner el MPA en un conflicto institucional Locales 07 de abril de 2021 Por Darío H. Schueri Leer mas ...

FOTO ARCHIVO MARCELO SAIN.

(Desde Santa Fe). - Con la determinación del jefe de los fiscales de Rafaela Diego Fernando Vigo, quien ordenó a los fiscales de grado a su cargo no trabajar con el Organismo de Investigaciones mientras Marcelo Sain esté en funciones como director, se abre un frente de conflicto muy delicado, que ya traspasa la fronteras del MPA. "Los hechos en los que se involucró (Sain) como Ministro de Seguridad y a la vez como director del Organismo en uso de licencia, han generado una total falta de confianza en su desempeño hacia el futuro dentro de la institución", dice Vigo, en una resolución de siete páginas.

Marcelo Sain volvió este lunes 5 al frente del Organismo de Investigación, dependiente del Ministerio Público de la Acusación, luego de que el jefe de los fiscales Jorge Baclini le comunicara que había expirado su licencia sin goce de sueldo para ocupar el cargo de Ministro de Seguridad de la Provincia. Antes, 27 diputados y la mayoría de los integrantes de la Comisión de Juicio Político le habían pedido a Baclini, con distintos argumentos, que no lo reincorpore al cargo por manifiestas incompatibilidades, entre otras cosas.

Dentro del MPA la arremetida contra Sain sumó una grave imputación por parte del fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, quien lo acusó de faltas graves y pidió a la auditora del MPA, María Cecilia Vranicich que se suspenda la asunción de Sain al frente del O.I. y se lo sancione, pero la auditora Vranicich se declaró incompetente como autoridad disciplinaria para resolver ese planteo de Arietti, con lo cual activó el regreso de Sain como director del O.I.

Arietti apeló y fueron sus pares de la Junta de Fiscales quienes concluyeron en que la apelación era procedente, estableciendo que sea el fiscal general de la Provincia Jorge Baclini – ante un vacío jurídico en la materia - quien resuelva si Sain debe seguir como director del Organismo de Investigaciones, o no.

Arietti le achacó a Saín responsabilidad en la realización de escuchas telefónicas no autorizadas a miembros de los tres poderes del Estado, posibles irregularidades en una licitación de 1400 millones de pesos para comprar armas para la Policía, y también el hacinamiento de detenidos en comisarías.

Por su parte, diputados del Frente Progresista y de Juntos por el Cambio acudieron también al fiscal Baclini, para que impugne la decisión de Vranicich de correrse de escena y no impedir que Sain asuma como director del O.I. Los legisladores, en un escrito de 37 páginas le pidieron al fiscal general que obligue a la auditora a suspender el regreso del ex ministro al cargo.

Mientras tanto, la Comisión de Juicio Político de Diputados habla de "gravedad institucional" y que Sain ya no puede volver a ser funcionario del MPA: "La reincorporación y eventual permanencia del nombrado Sain en el cargo de director del OI durante la tramitación del procedimiento disciplinario constituiría un verdadero obstáculo tanto para el desarrollo normal de la investigación como para la concreción de las medidas que se adopten al efecto", apuntaron.

Hace tan solo tres días escribíamos en estas páginas que “el Marcelo Saín que vuelve al MPA no es el mismo Marcelo Saín que se fue de licencia, y todo lo que haga no será visto como algo de justicia, sino como una continuidad de las operaciones políticas avaladas por la Casa Gris según la visión opositora, propia y extraña”.

Hoy, los fiscales de la Provincia nos rubrican.